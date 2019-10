Dans la lucarne : On s’en prend aux stades

Le football, on ne le dira jamais assez, c’est une aire de jeu, un terrain qui doit être le plus fonctionnel possible avec une pelouse en très bon état. Que celle-ci soit en gazon naturel ou en tartan synthétique, l’essentiel, c’est qu’elle doit offrir de très bonnes conditions aux équipes qui se disputent sur le terrain. Dans notre pays, comme il est aussi le cas dans la plupart des pays africains, l’infrastructure demeure un véritable problème qui «plombe» le développement de la discipline dans ces régions du monde. Ailleurs, on exige ouvertement à ce que les pelouses soient impeccables, parfaites. Ce qui, par ricochet, permet au spectacle d’être porté à un seuil insoupçonné. Dans les pays développés,

l’infrastructure sportive ne se pose plus. On se concentre surtout à la formation et d’autres aspects en relation directe avec le jeu en lui même, comment satisfaire les spectateurs, heureux de faire le déplacement dans un stade de football. Malheureusement, ce n’est pas le cas chez nous, puisque les infrastructures ne sont pas suffisantes, sachant que beaucoup de communes parmi les 1.500 recensées en sont pas dépourvues. Et lorsqu’on possède des terrains de jeu, ils sont dans des conditions de délabrement pour le moins incroyables, nonobstant que nous avons une jeunesse avide de pratiquer le football, une discipline très prisée. Pourtant, l’Etat algérien effectue d’énormes efforts pour combler ce manque, en améliorant la aussi qualité. Car, faut-il le rappeler, on accorde une grande importance à l’épanouissement de la jeunesse algérienne. La grande majorité de nos clubs préfèrent l’utilisation du tartan. C’est même devenu une banalité, puisque le «tuf», c’est dépassé. Néanmoins, ce qui chagrine et reste incompréhensible, c’est le fait qu’aujourd’hui, qu’on s’attaque aux stades. C’est ainsi qu’on vient d’apprendre que le stade de Mostaganem où évolue l’ESM et le WA Mostaganem vient de voir sa pelouse en tartan synthétique flambant neuve partir en fumée, du moins de très grosses parties, par la faute de certains énergumènes haineux. Un acte de sabotage injustifiable. Une pelouse qui avait coûté les yeux de la tête aux contribuables, à l’Etat et à la commune vient d’être sauvagement incendiée. On a ainsi rendu le stade impraticable et difficile d’y domicilier des rencontres de football, alors qu’elle venait tout juste d’être placée. Les dirigeants, les sportifs de Mostaganem, les jeunes des quartiers sont outrés par ce qui vient d’arriver dans leur ville, connue par l’hospitalité de ses habitants. Des «monstres» d’une autre espèce. Sont-ils vraiment issus de cette ville ? Ce n’est pas croyable ! C’est une évidence qui fait mal du fait qu’on s’attaque aux biens de tous les jeunes sportifs algériens. C’est dégoûtant ! Les auteurs de cet acte ignoble doivent être rattrapés en bénéficiant d’un châtiment exemplaire !

Hamid Gharbi