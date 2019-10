L’USMA, décidée à boycotter le derby

La direction de l'USM Alger a pris une décision «irrévocable» de boycotter le derby de la capitale face au MC Alger, prévu hier samedi au stade olympique 5-Juillet (17h45), dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue-1 de football.

«Nous avons décidé de boycotter le match face au MCA, c'est une décision irrévocable. L'entraînement de l'équipe vient de se terminer, un autre est programmé demain samedi (hier) à 16h00 au stade Omar-Hamadi, donc nous n'allons pas nous présenter au 5-Juillet pour jouer le derby. Les choses sont claires là-dessus : c'est inadmissible de programmer un derby en pleine date FIFA, sachant que la compétition est censée s'arrêter», a affirmé vendredi Amine Tirmane, porte-parole de l'USMA. La direction du club a saisi la Ligue de football professionnel (LFP) pour le report de cette rencontre. Le champion d'Algérie sortant a justifié sa demande de report par le fait que ce derby soit programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l'article 29 des règlements généraux de la compétition de la Ligue-1, saison 2019-2020. Le club de Soustara a également déploré l'absence de six joueurs, retenus actuellement dans différentes sélections nationales.

Il s'agit du gardien de but Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi, présents en sélection militaire, ainsi que du Libyen, Muaid Ellafi, appelé lui aussi en équipe nationale de son pays. «Nous avons cinq joueurs et pas des moindres qui sont retenus actuellement par la sélection militaire, si maintenant la LFP ne reconnaît pas cette équipe, ce n'est pas le problème de l'USMA. C'est un peu de l'amateurisme ce qui a été fait, en dépit de deux demandes officielles qui ont été envoyées pour le report de cette rencontre», s'est-il plaint sur les ondes de la radio nationale. Avant d'enchaîner : «Si le match est maintenu et on ne se présentera pas, l'USMA sera logiquement sanctionnée, c'est à partir de ce moment-là que nous allons saisir les instances compétentes pour faire valoir nos droits, c'est une question de principe. J'appelle les responsables du football national à revenir à la raison et à reporter ce derby pour le bien de tout le monde», a-t-il conclu. Le Bureau fédéral de la FAF avait donné, lors de sa dernière réunion, un accord exceptionnel à la LFP pour programmer des matchs de mise à jour durant les dates FIFA.