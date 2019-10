Algérie 1 - RD Congo 1 : Des Verts en manque d'inspiration

Pour son retour au stade Tchaker de Blida, la sélection nationale de football a été accrochée par son homologue du RD Congo, jeudi soir, en match amical..

Les deux formations se sont séparées sur un score de parité d'un but partout à l'issue d'une confrontation équilibrée dans l'ensemble. Avec un Onze de départ sensiblement remanié et une configuration tactique différente de celle adoptée lors de la précédente CAN (4-5-1 échelonné en 4-2-3-1), les Verts ont eu beaucoup de difficulté à trouver leur automatisme et à un imposer leur rythme et leur jeu, face à des Léopards assez bien organisés sur le terrain et visiblement déterminés. Notamment en première période où les poulains du nouveau sélectionneur Nsengi Biembé ont tenu la dragée haute aux camarades de Guedioura.

En effet, dès l'entame de la partie, les joueurs du RD Gongo, qui ont joué sans complexe face aux champions d'Afrique, ont répondu présents, en répliquant à chaque assaut des Algériens. Néanmoins, se sont les locaux qui ont eu le mérite d'ouvrir la marque. Après quelques timides occasions, Slimani donne l'avantage aux Verts. Après un bon travail de Brahimi sur le côté droit, Bennacer tente un tir croisé à l'entrée de la surface. Le portier Mandanda repousse comme il peut le cuir, qui revient dans les pieds de l'attaquant de l'AS Monaco. Ce dernier, dans une forme olympique depuis l'entame de la saison, ne trouve aucune difficulté à glisser la balle dans les filets. Au quart-d'heure de jeu, les attaquants de EN, qui éprouvent de plus en plus de mal à trouver les espaces pour s'exprimer, manquent de peu de doubler la mise. Benrahma élimine superbement Botaka d'une feinte de corps, avant de voir sa balle finir sa trajectoire dans les bras du gardien. Adoptant un schéma tactique assez offensif (4-3-3), avec un bloc équipe relativement médian, les visiteurs ont carrément pris l'initiative du jeu à leur compte après la réalisation algérienne. 20', Doukha est contraint à la parade pour repousser en corner le coup franc de Moke. 25', le RDC remet les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Bakambu. L'attaquant vedette du club chinois de Beijing Sinobo Guoan FC, reprend superbement de la tête le centre de son coéquipier Bolasie pour conclure une belle action collective. Juste avant la pause, les camarades du solide défenseur Mbemba rate de peu le second but. Le tir croisé de Moke a failli faire mouche. De retour des vestiaires, les Verts ont montré un meilleur visage. Avec l'entrée en lice de Mahrez, Attal, Belaili ou encore Boudaoui, l'EN a réussi à poser le pieds sur le ballon et à mettre un peu plus de rythme dans le match. Néanmoins, les protégés de Belmadi ne sont pas parvenus à déstabiliser le bloc défensif adversaire pour inscrire le but de la victoire. 60', la balle de Slimani passer à peine sur la transversale. 69', l'attaquant de l'ASM, dans une position idéale au second poteau, ne parvient pas à reprendre le centre de Ferhat. Les deux teams se sépare ainsi sur un résultat nul. "Nous avons joué face à une équipe assez forte quand même et assez bien organisée. Il faut dire que nous avons trouvé quelques difficultés en première mi-temps, face au RDC qui dispose de bons joueurs évoluant, en majorité, à l'étranger. En seconde période, nous sommes bien revenus dans la rencontre. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but. Ça reste un bon test, malgré tout. Il faut désormais penser à la prochaine rencontre face à la Colombie. C'est normal de défendre ce nouveau statut de champion d'Afrique. désormais toutes les équipes qu'on va affronter vont vouloir nous battre. Il nous reste une deuxième confrontation face à une équipe de niveau mondial. Nous allons voir à ce moment-là notre vrai niveau ", a déclaré l'arrière centre du Borussia Münchengladbach, Bensebaini, à l'issue de cette rencontre où les verts, en manque d'inspiration, n'ont pour le moins pas eu le rendement escompté.

Rédha M.