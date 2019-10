Algérie - Danemark : Des relations privilégiées

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu, jeudi dernier à Alger, l'ambassadrice du Danemark à Alger, Vanessa Vega Saenz, avec laquelle il a examiné les voies et moyens à même de renforcer et de développer la coopération bilatéral. Saluant "les relations privilégiées" qui lient les deux pays, l'ambassadrice s'est félicité du travail consenti dans le but de mener à bien les partenariats économiques entre opérateurs économiques des deux pays, à la faveur des facilités mises à disposition et du climat propice à l'investissement en Algérie. Pour sa part, M. Djellab a mis en relief l'efficience du partenariat algéro-danois, saluant le volume des investissements danois réalisés en Algérie et les projets à mettre en œuvre, notamment dans la filière agro-alimentaire et le secteur agricole. Le ministre a fait savoir que son secteur était pleinement disposé à poursuivre les concertations entre les deux pays, en vue de créer des opportunités d'investissement plus solides et de renouer le contact entre opérateurs des deux pays. M. Djellab a fait part de son souci d'accroître le volume des exportations hors hydrocarbures, de créer des mécanismes pour de nouveaux partenariats et d'accompagner les exportateurs algériens pour accéder au marché danois et aux marchés de la région, en recourant aux réseaux de la grande distribution. Les deux partis ont convenu, lors de cette audience, de l'impératif échange de visites entre les hommes d'affaires des deux pays en vue de s'enquérir des opportunités d'investissement disponibles et transférer et échanger les expertises dans tous les domaines, conclut la même source.