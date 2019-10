Tissemsilt, Khenchela et tamanrasset : arrestation de 3 éléments de soutien et découverte d’une cache d’armes

Un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10 octobre, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt/2e Région militaire et Khenchela/5e RM. Un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, dans la localité de Boussir à Oued-Namous près de la commune de Béni-Ounif dans la wilaya de Béchar/3e RM, un narcotrafiquant et saisi 924 kilos de kif traité, tandis que d’autres détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté à Tlemcen/2e RM, Annaba et Béjaïa/5e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 140 kilos de la même substance. Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de 3.779 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa/5e RM et El-Oued/4e RM, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1.000 cartouches à Mila/5e RM. Des garde-côtes ont appréhendé trois plongeurs sans autorisation, à El-Tarf/5e RM et ont saisi une embarcation et des équipements de plongée et de pêche sous-marine.

Lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 9 octobre, une cache d'armes et de munitions contenant un lance-roquettes, treize roquettes et huit charges propulsives. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté, à Tissemsilt (2e RM), un élément de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sidi Yaakoub, wilaya de Sidi Bel-Abbès (2e RM), deux narcotrafiquants et saisi 446 kg de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi 24,4 kg de la même substance à Béchar (3e RM). D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6e RM) et Djanet (4e RM), quinze individus et saisi divers matériels, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Mila (5e RM), 14.008 cartouches. 18 immigrants clandestins ont été appréhendés à In Amenas, Médéa et Relizane.