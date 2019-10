Forum des MAE de l’Union pour la Méditerranée à Barcelone : M. Boukadoum s’entretient avec plusieurs responsables

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu, jeudi dernier à Barcelone, avec le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UPM), Nasser Kamel.

L’entretien a eu lieu en marge de la participation du chef de la diplomatie au 4e Forum des ministères des Affaires étrangères des pays membres de l'UPM.

L'entretien a porté sur le "rôle de l'Algérie dans l'espace méditerranéen ainsi que sur les perspectives de coopération entre l'Algérie et le secrétariat général de l'UPM.

Le ministre s'est aussi entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou El-Gheït sur "la situation qui prévaut actuellement dans le monde arabe". Le chef de la diplomatie algérienne a invité, à cette occasion, M. Abou El-Gheït, à effectuer une visite en Algérie.

Le ministre s'est également entretenu avec son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui, évoquant, outre les questions bilatérales, la situation en Libye. Ils ont insisté sur "le rôle central et incontournable des Libyens eux-mêmes, avec le soutien des pays voisins, dans le processus de règlement de la crise qui prévaut dans ce pays frère".

M. Boukadoum s'est également entretenu avec son homologue espagnol, Josep Borrell Fontelles, à propos des relations bilatérales ainsi que sur les voies et moyens à même de permettre le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a fait part des dernières mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer le climat des affaires. Les deux ministres ont également abordé la coopération euro-méditerranéenne dans ses divers domaines, ainsi que la situation qui prévaut dans l'espace méditerranéen, notamment les crises en Syrie, en Libye et dans la région du Sahel.

M. Boukadoum s'est par ailleurs entretenu avec son homologue portugais, Augusto Santos Silva, ce qui a permis de "passer en revue les questions inhérentes à la coopération bilatérale" et "d'échanger sur les questions internationales d'intérêt commun, notamment sur la situation en Libye".

Le ministre s'est entretenu avec ses homologues slovène et albanais, respectivement, Miro Cerar et Gent Cakaj.

L'entretien avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères slovène a porté sur "les relations bilatérales", ainsi que sur "les voies et moyens à même de permettre le renforcement de la coopération et la diversification des échanges entre les deux pays". Il a permis également aux deux ministres "d'échanger sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise libyenne, la situation au Sahel et l'immigration clandestine".

L'entretien du ministre avec son homologue albanais a permis aux deux parties de "passer en revue les questions inhérentes à la coopération bilatérale". Les deux ministres ont convenu, à l'occasion, "d'œuvrer, de concert, pour les développer et les promouvoir davantage". La rencontre a permis également aux deux ministres d'échanger sur "le partenariat euro-méditerranéen, ainsi que sur la présidence albanaise prochaine de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe".