Environnement et énergies renouvelables : Un guide de terminologie technique trilingue

Après un travail minutieux et de longue haleine effectué par un comité scientifique composé de compétences nationales, le guide de terminologie technique en matière de l'environnement et des énergies renouvelables a vu le jour.

La cérémonie de lancement de ce dictionnaire trilingue (arabe-amazigh et français) a été organisée, avant-hier, au palais de la culture Moufdi Zakaria (Alger), en présence des ministres de l'Environnement et des énergies renouvelables, de la Communication et porte parole du gouvernement, ainsi que du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) et du SG du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Fatima-Zohra Zerouati a de prime abord, indiqué que cet ouvrage comprend plus de 4.000 termes scientifiques en rapport avec l'environnement et les énergies renouvelables et souligné qu'il s'agit d'une première initiative visant à renforcer le bon usage des terminologies adoptées par son secteur.

«Ce qu'il y a à retenir également, c'est que cette initiative, marquant une étape notable dans le renforcement de l'utilisation de la langue arabe et amazighe en matière de l'environnement, traduit la volonté du gouvernement à promouvoir les deux langues nationales et ce, conformément aux dispositions de la constitution», s’est félicitée la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables. Aussi et pour permettre l'utilisation de ce guide, des copies numériques seront distribuées et fournies à toutes les institutions de l'État, des directions et des maisons de l'environnement au niveau des 48 wilayas du pays.

Vers la hausse de la taxe de la pollution

S’exprimant en marge de la cérémonie, Mme Zerouati a annoncé la revue à la hausse de la taxe de la pollution qui devrait ainsi passer de 13.000 Da à 26.000 DA, selon les propositions émises dans le Projet de loi de finances PLF 2020.

Le principe du pollueur payeur sera donc appliqué rigoureusement puisque les entreprises économiques, les usines et unités de production qui n'éliminent pas régulièrement les déchets stockés auront à payer le double de ce qu'ils avaient l'habitude de payer.

L'objectif assigné à cette démarche est de favoriser une prise de conscience chez les entreprises, en particulier, celles qui produisent de grandes quantités de déchets et de gaz polluants en les incitant à prendre les mesures et les dispositions pour leur réduction. En ce qui concerne par ailleurs la question des véhicules à taux élevés d'émission de gaz polluants, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables a révélé que ces derniers seront soumis à des mesures juridiques inhérentes à la maintenance. S'exprimant pour sa part, le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, a qualifié ce guide de « référence « fondamentale pour la préservation de l'environnement et le renforcement des deux langues en Algérie et déclaré que de «vastes» et «importants» programmes sont actuellement en cours d'élaboration au niveau du gouvernement. «Ces programmes sont à même de contribuer à la promotion de l'action académique et scientifique en termes d'environnement ainsi qu'aux développement des connaissances en la matière», a noté Hassane Rabehi, rappelant au passage les différentes sessions de formations dispensées au profit des journalistes dans le domaine de l'environnement ainsi que le rôle «important» des écrits dans ce domaine. Prenant la parole, le SG du HCA a, quant à lui, mis en évidence les dimensions linguistiques qui ont été prises en considération lors de la traduction de la terminologie et mis l'accent sur le fait que Tamazight est une langue et un héritage «commun» entre tous les Algériens. Autre remarque importante c'est que ce guide qui a été élaboré selon des bases scientifiques «rigoureuses» en ce qui concerne la langue, le lexique, les formes et les sens, pourrait être amélioré à l'avenir. De son côté, le président du haut conseil de la langue arabe a faut savoir que le HCLA a travaillé en «collaboration» avec d'autres secteurs comme les travaux publics, la santé, les transports,… «Ce travail a été couronné par la réalisation jusque là de pas moins de treize guides», a révélé Salah Belaid. Au cours de cette cérémonie, et après la signature du premier exemplaire de ce guide par les deux ministres, le SG du HCA et le président du HCLA, les neuf experts ayant contribué à la réalisation de ce guide ont été honorés.

Soraya Guemmouri