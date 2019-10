Programme alimentaire mondial : Une ferme piscicole au profit des réfugiés sahraouis

Le département d’Etat américain vient d’octroyer une aide de 560.000 dollars pour la première ferme piscicole au monde dans le camp des réfugiés sahraouis de Tindouf.

Cette information a été annoncée en fin de semaine par le PAM. «Il s'agit de la deuxième contribution des États-Unis aux activités du PAM en Algérie, qui offre aux réfugiés des moyens de subsistance et renforce la sécurité alimentaire dans les camps.» Selon les responsables de ce programme, la contribution permettra au PAM d’accroître l’accès au poisson frais avec une production annuelle prévue de 21.000 kg de tilapia. Ce projet a débuté le 1er janvier 2018, grâce à partenariat de l’association française «Triangle Génération Humanitaire» grâce au financement du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d’État.

Le PAM teste cette technique depuis le mois de février l’année passée et a formé une équipe de 15 réfugiés. Le PAM a mené la construction de deux bassins de 40 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur, de quatre autres bassins de 6 mètres de longueur, ainsi que d’un hangar technique comportant l’écloserie. Au sein de la même construction, un laboratoire pour les analyses chimiques et physiques a été installé «sa fonction est de procéder au contrôle du l’acidité (PH), la température, l’oxygénation, et également de la salinité dans les bassins» selon les détails techniques présentés sur le site web de l’organisation. Il est bon de savoir que le tilapia, un poisson résistant pouvant supporter des températures élevées, est élevé par cycles de 8 mois dans plusieurs bassins Le projet est très ambitieux à en croire les dires des responsables : «Une ferme piscicole dans le désert semblait une idée folle au début, mais elle a été mise en œuvre avec succès dans des conditions similaires en Algérie.» a déclaré le Représentant et directeur du PAM en Algérie Imed Khanfir. Après avoir remercié le gouvernement des États-Unis, «pour son soutien continu qui offre des opportunités aux femmes et hommes réfugiés sahraouis et aide le PAM à trouver des solutions alimentaires innovantes» les responsables du PAM ont estimé toutefois, que le délai pour arriver à la gestion totale de l’exploitation piscicole par les réfugiés «va être de deux ou trois ans».

Il fait dire que la tâche est loin d’être facile, puisque, selon ses concepteurs, pendant la construction de la ferme piscicole de N’Khaila, plusieurs défis ont dû être relevés, tels que l’éloignement, le faible développement du secteur de la pisciculture en Algérie, ou encore la nécessité de matériel technique rare. Mais, grâce aux efforts déployés le projet a fini par être achevé et inauguré. « Cette pisciculture est un ajout réussi aux unités hydroponiques à faible technologie du PAM introduites dans le camp il y a deux ans » a expliqué Khanfir ajoutant que cette exploitation piscicole «vise à constituer une ressource alimentaire supplémentaire pour les réfugiés sahraouis».

Concernant l’avenir et la pérennité du projet, Ahcene Oulmane, chef du projet pilote de pisciculture pour l’organisation non gouvernementale «Triangle Génération Humanitaire» a déclaré il y a quelques mois que son équipe envisage «de discuter sur les débouchés du projet, les modalités de reproduction à l’échelle individuelle ou collective dans les camps et sur la possibilité de faire de l’exploitation construite un réel centre de formation aquacole pour les jeunes sahraouis». Le communiqué du PAM attire l’attention de l’opinion publique sur le fait que « depuis plus de 40 ans, les réfugiés du Sahara occidental vivent dans des conditions extrêmes dans le désert près de la ville algérienne de Tindouf. Malgré l'assistance alimentaire régulière, les taux de malnutrition et de prévalence de l'anémie restent un problème, en particulier chez les femmes et les enfants». Il faut rappeler que le PAM a déjà bénéficié d’une contribution de 1 million de dollars américains des États-Unis pour le soutien des réfugiés sahraoui en 2017. De ce fait les États-Unis sont un partenaire clé et l’un des principaux donateurs du PAM en Algérie, ayant fourni plus de 19 millions de dollars américains pour l’aide alimentaire depuis 2013.

Tahar Kaidi