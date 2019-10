Journée mondiale de la santé mentale : 500 à 600 suicides par an

« Même si le nombre de cas de suicide en Algérie reste minime, le comportement suicidaire, notamment chez le sujet jeune, demeure une source d’inquiétude, ce qui a nécessité de l’intégrer dans le plan national de promotion de la santé mentale», a indiqué, jeudi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée à Alger, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale qui coïncide avec le 10 octobre, Mohamed Miraoui a relevé l’importance d’obtenir des statistiques « fiables» sur le phénomène du suicide en Algérie et souligné la nécessité d’élaborer un Registre national permettant de recenser le nombre de cas de suicides et d’identifier ses causes pour les prévenir, estimant que ceci permettra aux experts de travailler «davantage» dans la prévention pour lutter contre ce phénomène.

A ses yeux, la promotion de la santé mentale constitue une « véritable « préoccupation de santé publique et les différentes politiques adoptées en Algérie en matière de santé publique ont permis de « développer» des infrastructures, de «renforcer» les capacités dans ce domaine et de « former» les ressources humaines « qualifiées». «Il y a lieu de rappeler également la mise en place d’un cadre juridique visant à garantir les droits des malades en leur assurant la protection sanitaire nécessaire», a-t-il ajouté.

Poursuivant ses propos, le ministre a évoqué le plan national de promotion de la santé mentale, élaboré en 2017, qui repose sur six axes stratégiques. « Il s’agit notamment de la protection des droits des malades atteints de troubles mentaux, du développement des offres de soins et de la formation des compétences dans la prise en charge de la maladie mentale, ainsi que la prévention», a-t-il expliqué en présence de la déléguée nationale de protection de l’enfance.

Les objectifs de ce plan consistent, entre autres, à la création d’un réseau national pour la prise en charge des malades, le renforcement de la prévention contre les fléaux sociaux comme la toxicomanie et la violence, notamment en milieu scolaire. Il est question également du renforcement de la santé mentale de proximité et la réhabilitation de la formation du personnel paramédical pour «pallier» les «manques» enregistrés dans ce domaine, outre l’élaboration d’un plan national de prise en charge des autistes avec la participation des autres secteurs, notamment celui de la Solidarité nationale et de l’Education nationale.

Réalisation de 30 établissements hospitaliers spécialisés et 42 centres de désintoxication

Evoquant la mobilisation d’importantes ressources financières pour la réalisation des infrastructures de santé mentale, Miraoui a fait état de la réalisation, au cours de ces dernières années, de nombreuses infrastructures, dont 30 établissements hospitaliers spécialisés, 149 centres intermédiaires, 42 centres de désintoxication ainsi que plusieurs unités et services spécialisées au sein des CHU et autres établissements publics, avant d’appeler tous les acteurs concernés à rester «vigilants» et à consentir «davantage» d’efforts pour la concrétisation des objectifs fixés en matière de promotion de la santé mentale en Algérie

S’exprimant à cette occasion, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), a fait état de l'installation, en janvier dernier, d'une commission thématique pour parfaire la prise en charge de la santé mentale des enfants. « Cette instance, composée de médecins, de spécialistes et d'experts, est chargée de développer des actions liées à la santé des enfants, et plus particulièrement la santé mentale et les troubles de l'autisme», a confié Meriem Chorfi, tout en soulignant «l’intérêt» qu’accorde l’Etat à la protection de l’enfance en Algérie contre toutes formes de dangers susceptibles de les guetter.

Toutes les 40 secondes,une personne met fin à sa vie dans le monde

De son côté, le représentant de l’OMS en Algérie, le docteur Nguessan Bla François, a révélé dans un message de la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique qu’une personne met fin à ses jours dans le monde toutes les 40 secondes, et avancé à ce propos le chiffre de près de 800.000 suicides enregistrés annuellement, en sus de centaines de milliers de tentative de suicide.

De son côté, le sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé a fait savoir qu’environ 500 à 600 cas de suicide sont enregistrés chaque année en Algérie.

«Les hommes sont concernés par ce phénomène plus que les femmes», a précisé le professeur Mohamed Chakali, ajoutant que la moyenne du phénomène se situe autour de 2,5 cas pour 100.000 habitants. «La situation est moins alarmante, dans la mesure où la moyenne mondiale est de 16 suicides pour 100.000 habitants», a-t-il surenchéri.

Kamélia Hadjib