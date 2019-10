Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques : inventaire du patrimoine immatériel à Tizi Ouzou

Une équipe du Centre national des recherches préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH) s’est déplacée dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour la réalisation d’un inventaire du patrimoine immatériel local, a-t-on appris mercredi de la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane. Dans une première étape cette équipe de chercheurs dirigée par l’anthropologue Galez Louisa, rencontrera des universitaires et des organisations de la société civile (mouvement associatif et comités de villages) afin de planifier son programme de sorties sur le terrain à travers les différentes localités de la wilaya, pour les besoins de ce travail, a indiqué Mme Goumeziane. Ces sorties sur le terrain permettront de réaliser un inventaire «effectif et exhaustif» du patrimoine culturel immatériel de la wilaya de Tizi-Ouzou. Un travail qui pourra s’étaler sur une année voir deux, a noté cette même responsable qui a souligné «l’importance d’une telle banque de données dans la préservation et la transmission de ce patrimoine très vulnérable». Des formations qui porteront sur l’identification, la réalisation d’inventaires du patrimoine culturel immatériel et les mesures de protections de ce legs, sont par ailleurs prévues dans le cadre de ce travail, a-t-elle ajoutée. Cette banque de données du patrimoine immatériels fera partie de l’exposition permanente qui sera organisée au Musé régional des arts et de la culture de Tizi-Ouzou, a observé Mme Goumeziane, ajoutant, dans ce sens, que sa direction se prépare à récolter la collection qui composera l’exposition permanente de patrimoine matériel et immatériel de cette structure muséale qui ouvrira ses portes prochainement.