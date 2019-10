Oum El-Bouaghi : 480 logements en novembre

Pas moins de 484 logements et 21 lots de terrains seront attribués à travers plusieurs communes de la wilaya d’Oum El-Bouaghi, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur de logement, Fodil Benyounes. Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que ce quota d’habitations est composé de 400 logements publics locatifs (LPL) affecté au bénéfice de la ville d’Aïn Kercha, de 54 logements sociaux participatifs (LSP) pour la localité d’Aïn El-Beida, ainsi que 30 autres logements promotionnels aidés (LPA) pour la commune de Kesar Sbaihi. S’agissant des lots de terrains, ces derniers font partie d’un total de 216 lotissements sociaux et seront distribués à cette occasion en faveur des citoyens des communes d’Aïn El-Beida, de Zorg, de Berriche, de Fekirina en plus de la localité d’Oued Nini, a ajouté la même source. Aussi, 50 affectations relatives aux aides destinées à l’habitat rural seront également distribuées, durant la même période au profit des citoyens de la majorité des communes de cette wilaya, a encore souligné M. Benyounes.