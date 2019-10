Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement : « Le nombre des postulants à la candidature, une marque de confiance »

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi a déclaré, jeudi dernier à Alger, que le grand nombre des postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain était une marque de confiance en ce scrutin en tant que «seule et unique issue certaine» pour la situation qui prévaut dans le pays. Dans une déclaration à la presse en marge du lancement du premier guide de terminologie technique en matière de l'environnement et des énergies renouvelables, M. Rabehi a indiqué que le grand nombre des postulants à la présidentielle du 12 décembre prochain ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures confirme que le peuple algérien est confiant que les élections sont «la seule et unique issue certaine» pour la situation qui prévaut dans le pays. «Les élections sont l'unique issue pour instaurer la stabilité et la quiétude dans le pays», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a affirmé que tout ce qui a trait à l'aspect organisationnel de la présidentielle et collecte des résultats relève de l'Autorité nationale indépendante des élections qui jouit «des pleines prérogatives et de l'autonomie».

A une question sur l'organisation des médias durant la campagne électorale, M. Rabehi a précisé que «toutes les mesures juridiques et administratives ainsi que toutes les dispositifs y afférents, tant médiatique, qu'administratif et procédural relèvent de l'ANIE». «Cela ne veut pas dire que le ministère de la Communication ne fera pas son travail mais sa mission sera définie par l'ANIE», a-t-il dit, ajoutant «vu l'importance de la présidentielle (...) nous ne pouvons, en tant que responsables et citoyens, que suivre de près le déroulement de cette présidentielle».