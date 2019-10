FLN : Convaincre le citoyen de participer au vote

La sensibilisation des citoyens pour participer en masse au vote figure parmi les priorités du programme du FLN, a indiqué son secrétaire général par intérim Ali Seddiki lors d’une rencontre, hier, à Oran, ayant regroupé les membres du comité central de six wilayas de l’Ouest à savoir Oran, Mascara, Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent, Mostaganem et Tlemcen. Le SG a insisté sur les enjeux que représente le prochain scrutin dans le contexte politique actuel, estimant que c’est la seule issue pour sortir de la crise, d’où, explique-t-il, la nécessité de mobiliser les militants et les structures du parti pour lancer des actions de sensibilisation en direction des citoyens afin qu’ils participent au vote. Le SG est revenu sur certaines phases décisives de l’histoire du parti notamment les crises qu’il a traversées dans les années 1990. Pour ce responsable, le FLN a toujours choisi le camp de la continuité de l’Etat et a œuvré pour la préservation de ses institutions.«L’intérêt du pays passe avant tout», a-t-il souligné. Evoquant la situation actuelle de sa formation politique, Ali Seddiki a estimé que le parti doit revenir à la légitimité en rappelant que le FLN tiendra un congrès extraordinaire pour élire un nouveau secrétaire général, après la tenue de l’élection présidentielle. Le Mouhafedh d’Oran, Ouaed Mohamed, a estimé que la priorité du parti est la sensibilisation autour du prochain scrutin. «Nous allons mobiliser nos bases à travers les Mouhafadha et les kasmas et nos élus dans les assemblées locales au profit de cette priorité. Notre objectif est de convaincre le citoyen d’aller voter et d’accomplir son devoir car il y va de l’avenir du pays», a-t-il dit. La direction du parti et en réponse aux préoccupations des militants, a donné des directives aux structures de bases pour ouvrir davantage, les portes du parti aux jeunes et aux femmes et de veiller sur l’application du règlement intérieur du parti. «Nous voulons plus d’intégration de cette frange dans le parti de sorte qu’elle le représente dans les futures échéances», assure un membre de la Mouhafadha. Des consignes ont été données afin de barrer la route au retour des militants qui ont quitté le parti à la suite de la dernière crise qui l’a secoué après le 22 février. Selon nos interlocuteurs, il y a un consensus au sein du parti autour cette question. «Plus de place aux opportunistes. Les vrais militants ont longtemps souffert des opportunistes et il est temps que cela cesse. Seuls les fidèles demeurent attachés à leur famille politique en dépit des crises et des moments difficiles qu’elle traverse», a-t-il dit.

A. S.