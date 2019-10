SéTIF : La présidentielle, seule solution

Au fur et à mesure que l’échéance du 12 décembre, capitale pour tous les Algériens, approche, Sétif se prépare activement à contribuer à la réussite de cet événement qui n’est pas sans susciter l’attention des habitants de cette wilaya qui a de tout temps constitué une place forte sur l’échiquier politique de par l’importance de sa population et, partant, du nombre d’électeurs inscrits.

Partout, en effet, tant dans les grands centres urbains que dans les centres ruraux ces élections sont déjà marquées par des discussions intenses, dans les cafés, la rue, les espaces publics où les citoyens n’ont visiblement d’intérêt que pour cette échéance que chacun aspire à vivre le plus tôt possible dans un contexte marqué par une transparence à tous les niveaux qui permettra aux électeurs de porter librement leur choix sur celui qui, légitimé par la confiance du peuple, prendra en main les destinées du pays. Dans la wilaya, la dynamique de proximité passe par le recueil de signatures requises fondant beaucoup d’espoir sur ce grand rendez-vous en vue de relever les défis qui s’imposent dans les moments difficiles et faire preuve de l’attachement aux valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre. «Je crois que les élections sont une nécessité, nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette situation et l’impact qu’elle peut produire au quotidien au plan économique notamment. Bien qu’elle ne soit pas toute la solution, elle reste la seule solution pour notre pays, sachant que le président qui sera élu devra user, je pense, aussi de sa légitimité pour veiller à ce que notre pays soit un Etat d’institutions fortes et pourquoi pas agir aussi au titre des réformes qui seront menées sur le système politique précisément sur le choix du régime. C’est pour cela que nous devons aller en masse et vite aux élections», estime Abderaouf. Pour sa part, Abderrahmane abonde dans le même sens : «Après sept mois où allons-nous ? Que veulent ceux qui prétendent détenir des solutions miracles et ne sont souvent là que pour servir des intérêts occultes et ouvrir les portes de l’Algérie souveraine à des idées et une ingérence que le peuple rejette. Que chacun s’occupe de ses affaires, nous n’avons de leçons à recevoir de personne et encore moins de ceux qui nous ont colonisé et massacré. Le peuple algérien agira pour que cette crise soit derrière nous, alors rendez-vous le 12 décembre pour dire une fois encore aux amnésiques que le peuple algérien uni, fort de sa souveraineté, est un peuple de défis».

F. Zoghbi