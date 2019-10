Un site web dédié à l’élection

L’autorité indépendante des élections (ANIE) dispose d’un site web www.anie.dz qui reprend, notamment l’ensemble des articles de loi en rapport avec le processus électoral, entre autres les conditions que doit réunir le postulant au poste de la magistrature suprême, ainsi que les textes de loi traitant du cadre réglementaire régissant la campagne électorale, notamment de son aspect relative aux espaces publicitaires qui seront mis, de manière équitable, au profit des candidats qui seront définitivement retenus. Le site web de l’ANIE fait part en outre de ses principales missions, ainsi que des activités de son président Mohamed Charfi, tout comme il reprend l’ensemble des communiqué diffusés par cette instance, y compris ceux en rapport avec la révision exceptionnelle des listes électorales. Il comprend en outre une liste nominative des déléguées de cette autorité dans les 48 wilayas.

139 postulants ont retiré les formulaires de souscription

Ainsi, l’Autorité s’active sur tous les fronts. En plus de l’installation de ses délégués au niveau des wilayas, elle s’ouvre au grand public en adoptant une stratégie de communication traitant de tout les aspects liés à la vulgarisation du processus électoral pour la présidentielle du 12 décembre, à propos de laquelle elle ne ménage aucun effort pour assurer le succès. En s’appliquant scrupuleusement au cadre réglementaire définissant ses missions, l’ANIE s’emploie à l’émergence d’un environnement propice pour une mobilisation massive en faveur du prochain scrutin. En la matière, la médiatisation en temps réel de ses activités s’inscrit parmi ses priorités. Ce que l’on constate d’ailleurs aisément à travers son attachement à faire part régulièrement du nombre progressif des postulants ayant retiré les formulaires d’inscription de leur candidature totalisant désormais les 139, dont 5 femmes, selon le dernier bilan arrêté, jeudi. «Tous les postulants réunissent les conditions exigées, à savoir la nationalité algérienne, le diplôme universitaire et l’âge légal de 40 ans», a précisé à la presse, le chargé de communication de l’ANIE, Ali Draâ.

L’ANIE a annoncé «l’ouverture de la révision périodique des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, en réponse à une revendication insistante exprimée par les jeunes citoyens à l’effet de s’inscrire sur les listes électorales et exercer leur droit constitutionnel». Cette décision s’inscrit en vertu, explique-t-on, de la loi organique 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l’ANIE, la loi organique 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, modifié et complété, notamment ses articles 14 et 15. M. Draâ a tenu en outre à préciser que l’Autorité n’a été saisie par aucun des postulants à la candidature à l’effet de prendre un rendez-vous pour le dépôt des dossiers. Il a par ailleurs fait savoir que «la répartition des créneaux horaires de passage des candidats dans les médias publics sera fixée en coordination avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel», ajoutant qu’«une réflexion concernant le passage des candidats sur les chaînes de télévision privées dans le cadre de la campagne électorale est engagée». Dans une précédente déclaration à El Moudjahid, le chargé de communication de l’ANIE avait aussi certifié d’un climat qui est, selon lui, de mieux en mieux favorable pour réussir la prochaine présidentielle, mettant en avant l’évolution positive du processus électoral qui s’affranchit progressivement des contraintes rencontrées. Il avait aussi rappelé que l’ANIE se charge exclusivement de la réception, de l’étude de l’ensemble des dossiers des postulants pour la prochaine présidentielle, et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Dans le cas où l’un des dossiers des postulants est rejeté par l’ANIE, le concerné dispose de droit de recours auprès du Conseil constitutionnel.

Karim Aoudia