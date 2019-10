Autorité nationale indépendante des élections : « Permettre aux citoyens de choisir leur président en toute souveraineté »

- Révision périodiques des listes électorales, 12 au 17 octobre.

- Le citoyen a « aujourd’hui la responsabilité » de participer à la poursuite de l’édification de l’État tant attendue, à travers le vote.

- 139 postulants retirent les formulaires de souscription.

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'ouverture de la «révision périodique» des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre, et ce en «réponse à une revendication insistante» exprimée par les jeunes citoyens pour pouvoir exercer leur droit constitutionnel.

«Conformément à la loi organique 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'ANIE, la loi organique 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 14 et 15, l'ANIE annonce l'ouverture de la révision périodique des listes électorales sous la supervision de l'Autorité durant la période allant du 12 au 17 octobre 2019», lit-on dans le communiqué. Cette décision intervient en réponse à une «revendication insistante exprimée par les jeunes citoyens à l'effet de s'inscrire sur les listes électorales et exercer leur droit constitutionnel», a indiqué l'Autorité.

Le président de l'Autorité, Mohamed Charfi, qui a procédé, mercredi à Constantine, à l’installation des coordinateurs et membres des délégations de Constantine et Skikda, avait indiqué, dans un point de presse, qu’une «profonde jurisprudence était en cours, au sujet de la possibilité de prolonger le délai de révision des listes électorales, car, il s’agit là, a-t-il appuyé, d’une décision, «première en Algérie et qui influera sur le fonctionnement de l’État et l’avenir du pays».

Un engouement remarquable des jeunes a été constaté le jour de la clôture du délai de révision des listes électorales (le 6 octobre), ce qui a amené l’ANIE à développer une «réflexion» sur une éventuelle prolongation de ce délai pour permettre au maximum de citoyens de participer au scrutin prévu le 12 décembre 2019, a souligné M. Charfi. Affirmant que l’ANIE «s’attelle à réunir les conditions nécessaires pour permettre aux citoyens de choisir leur président en toute souveraineté», M. Charfi a mis en garde qu'un éventuel «échec de l’expérience de l’Autorité indépendante sera une défaite dure, plus dure que la crise que traverse actuellement le pays». «La réussite de l’Autorité nationale indépendante des élections est dans l’intérêt de tous», a soutenu M. Charfi, affirmant que «l’ère du diktat est révolu», et que cette Autorité jouit des critères d'autonomie et de compétence nécessaires pour un scrutin libre et transparent.

Le citoyen a «aujourd’hui la responsabilité» de participer à la poursuite de l’édification de l’État tant attendu à travers le vote, et l’ANIE a pour responsabilité d’asseoir les conditions nécessaires à cet effet, a ajouté M. Charfi, affirmant que l’engagement de cette Autorité est inspiré des slogans du Hirak. Dans son intervention, le président de l'ANIE, qui a indiqué que le choix libre du futur président constitue la première condition pour l’édification d’un État de droit, a appelé tout le monde à s’impliquer efficacement, pour permettre à l’Algérie de «sortir de ce tunnel lugubre». M. Charfi, qui a procédé à l’installation de 10 membres de la délégation de wilaya de Constantine, dont le coordinateur et 12 membres de la délégation de wilaya de Skikda, a indiqué que les «membres de l’ANIE ne sont pas des fonctionnaires de l’État, mais décernés et n’obéissent à aucun ordre».