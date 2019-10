Clôture du salon « Djazair export 2019 » : Gagner l’Afrique

Le Salon des produits nationaux destinés à l'export, Djzair Export 2019, tenu sous le slogan «Développer le commerce africain, facteur de prospérité des peuples», a été clôturé, jeudi dernier, au palais des Expositions, à Alger.

Une centaine d’exposants activant dans divers secteurs, les industries alimentaires, services, innovation, industries manufacturières, industries chimiques et pétrochimiques, industries mécaniques et sidérurgiques, industries électronique et électrique, construction, ainsi que le secteur de l’artisanat, ont pris part à ce rendez- vous. À cette occasion, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce Salon, indiquant qu’il a constitué une opportunité idoine pour mettre en avant la qualité du produit algérien et la diversification de la production nationale. Il affirme que «(Djzair Export), lancé en marge de la conférence nationale sur les enjeux de la Zone de libre-échange (ZLECAF), avait pour objectif de faire participer un grand nombre d’entreprises algériennes et leur permettre de faire connaître leur produit à nos partenaires africains». Le ministre n’a pas manqué de souligner que l’Algérie est prête à aller sur les marchés africains et à se positionner en tant que fournisseur fiable et durable.

S’agissant du projet de la création des zones économiques intégrées au Sud, le premier responsable du secteur a fait savoir que «le pays projette de créer des zones économiques spécialisées dans le grand Sud, qui vont constituer les locomotives de diversification industrielle en Algérie». Il a ajouté que «cela devrait booster les exportation vers le continent africain et permettre, en même temps, d’attirer les IDE, ce qui fera de l’Algérie une plaque tournante des échanges commerciaux interafricains».

Le ministre avait également précisé, à l’inauguration de cet événement, qu’il a constitué un espace important pour développer des relations entre les professionnels, les entreprises et les institutions auxiliaires du commerce extérieur, améliorer le standing du pavillon algérien à l’étranger et mettre à la disposition des exportateurs nationaux et visiteurs étrangers, un espace convivial de rencontres de nouveaux partenaires.

M. A. Z.