M. Boulakhras, Pdg de Sonelgaz : « Se déployer davantage sur le marché africain »

C’est à partir de Cap Town, en Afrique de Sud, où il prend part aux travaux de la Conférence africaine sur le pétrole et l’énergie, que le PDG de Sonelgaz a affirmé l’engagement de l’Algérie à investir davantage dans les énergies renouvelables, pour mieux préparer sa transition énergétique et s’affranchir progressivement, à moyen et long terme, des hydrocarbures.

Chaher Boulakhras, également président du Comité algérien de l’énergie, relève que compte tenu de l'importance du gisement solaire de l’Algérie, de sa grande superficie, «la transition énergétique nationale retenue est axée sur le développement des EnR autour de deux composantes : l’une énergétique et l’autre industrielle». Elle s’appuie également, a-t-il poursuivi, sur l’efficacité énergétique, à travers, notamment, l’hybridation des centrales diesel des réseaux isolés du sud du pays, avec le recours à l’énergie solaire et à l’éolien, ce qui permettra de réduire la consommation de fuel dans les centrales et des carburants utilisés pour son transport. En termes de chiffres, M. Boulakhras indique que plus de 50MWc en renouvelables sont actuellement en cours de réalisation par Sonelgaz, pour hybrider les centrales électriques fonctionnant au fuel. En effet, Sonelgaz a placé l'introduction massive des énergies renouvelables, nécessaire à la réussite du mix énergétique de l'Algérie, parmi ses priorités. «L'introduction massive des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, avec une place particulière donnée au solaire, est une priorité», avait précisé le premier responsable du groupe. Explicite, il précisait que cette démarche, qui s'appuie sur le potentiel naturel de l'Algérie dans les énergies renouvelables, prend également en considération les réalités économiques de l'Algérie, ainsi que les enseignements tirés de la dépendance des pays en voie de développement en matière d'accès aux technologies nouvelles. Sonelgaz, faut-il le préciser, avait déjà réalisé des centrales photovoltaïques dans 14 wilayas, avec une puissance totale de 400 MW, et compte lancer des nouvelles centrales d’une capacité globale de 50 MW au Sud, pour l'hybridation des réseaux électriques isolés. Parmi les défis auxquels fait face le groupe, M. Boulakhras a cité également les difficultés liées aux bas prix de l'énergie et au déplacement des centres de la demande d'énergie, tout en soulignant que les ménages en Algérie représentent encore le cœur de la demande énergétique, alors qu'il est souhaitable que ce soit l'industrie. Sur le plan régional, le PDG indique qu’«au-delà des projets d’interconnexions électriques, nous souhaitons étendre notre partenariat encore plus vers l’Afrique subsaharienne. Nous avons développé de l’expertise que nous pouvons partager à travers des partenariats dans la formation, dans les études, mais aussi dans la réalisation des réseaux électriques et gaziers, notamment dans le cadre de l’électrification rurale et la distribution du gaz par canalisations». L'Algérie, poursuit-il, a aussi «avancé dans la fabrication des équipements, comme les turbines électriques de petite et de grande puissances, des systèmes contrôle-commandes, des alternateurs, transformateurs, isolateurs, pièces de rechange etc. Mais aussi dans le domaine de l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction et l’engineering de détail». Dans son intervention, M. Boulakhras a mis en exergue la volonté de Sonelgaz de «se déployer davantage sur le marché africain, mettant en avant l’expertise et les services que Sonelgaz peut apporter, compte-tenu du haut niveau d’intégration nationale déjà atteint».

Fouad Irnatene