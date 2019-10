Décès de l'actrice française Marie-José Nat

L'actrice française Marie-José Nat, ayant campé le rôle de Ferroudja dans le film L'opium et le bâton, est décédée jeudi dernier à Paris à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie, annonce des médias français.

Né en 1940 en Corse (France) de père algérien, Marie-José Benhalassa de son vrai nom, avait commencé sa carrière d'actrice en 1956 dans Crime et châtiment du réalisateur Georges Lampin, avant de camper Ferroudja dans le film L'opium et le bâton, adapté en 1969 du roman du même nom de Mouloud Mammeri par le réalisateur Ahmed Rachedi. En 1974, Marie-José Nat a reçu le Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes pour son rôle dans le film Les violons du bal du réalisateur Michel Darch. Durant sa carrière, elle a joué dans une vingtaines de pièces de théâtre et une trentaine de films dont La nuit du destin (1997) du réalisateur algérien Abdelkrim Bahloul. En plus du cinéma, du théâtre et de la télévision, Marie-José Nat avait publié deux roman-photo L'amour est un songe (1955) et Notre amour est sans issue (1957).