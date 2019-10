festival international de musique symphonique : 17 pays, dont l’Algérie, donnent le la

Devenu le rendez-vous culturel annuel incontournable par excellence, le festival culturel international de musique symphonique lèvera ses rideaux, ce soir, pour accueillir 17 pays, dont l’Algérie, devant transporter les amoureux de la symphonie dans un voyage envoûtant à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh.

En effet, le coup d’envoi du festival international de la musique symphonique, qui revient cette année dans sa 11e édition placée sous le signe "Les jeunes fêtent la musique", sera donné ce soir à l’Opéra d’Alger sous l’égide et le patronage du ministère de la Communication et de la Culture. Cette cérémonie inaugurale, très attendue, sera dirigée cette année, par le jeune maestro Saïdi Lotfi, qui participe au Festival depuis sa création comme musicien-violoniste. Il prendra les rênes de l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger. Avec, au programme, la participation de Wiem Benamar Hammouda, la cheffe du chœur de la chorale «Ranime», ainsi que la mezzo-soprano suisse Ana Häsler et le jeune ténor algérien, Imad Eddine Eddouh. Prévu du 12 au 17 octobre à l'Opéra d'Alger, ce festival, un des plus attendus de la scène artistique, a acquis en renom jusqu’à pouvoir attirer près de "dix mille spectateurs" ces dernières années. Fidèle à son objectif qui vise à perpétuer les échanges avec les "grandes nations" de la musique classique et ouvrir le champ culturel algérien sur l’universalité pour familiariser davantage le public algérien, plus nombreux chaque année, avec cette musique savante. Ce festival est un événement annuel qui est devenu, au fil des années, un carrefour qui rassemble les meilleurs musiciens, compositeurs, chefs d’orchestre, interprètes, chanteurs lyriques… Pas moins de dix-sept pays, dont l’Algérie, prendront part à ce carrefour de notes symphoniques. Des pays qui ont une tradition de musique savante, académique et professionnelle. Il s’agit de la Tchéquie, la Suisse, la France, la Corée du Sud, l’Italie, la Turquie, l’Autriche, la Suède, le Japon, la Russie, l’Allemagne, la Tunisie, la Syrie, l’Ukraine, la Chine et l’hôte d’honneur de cette année l’Egypte. Grâce aux échanges culturels avec des pays où la musique symphonique relève de la tradition, cet évènement a pu rassembler, sur l'ensemble des éditions, une cinquantaine de pays, parmi eux ceux qui ont fait le choix de délocaliser les concerts hors d'Alger, confirmant à chaque fois l’intérêt du public. L’Ukraine, l'Italie, la Tchéquie ou la Chine, entre autres pays plusieurs fois invités à ce festival, tiennent à accompagner cet évènement en étant présents, dans d’autres villes d’Algérie, durant le festival mais aussi à travers la programmation de concerts consacrés à de grands compositeurs, au grand bonheur du public algérien.

Sihem Oubraham