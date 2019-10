Hommage à une grande dame de la chanson algérienne : Djamila ou l’art d’être artiste

Djamila, la grande dame de la chanson kabyle. Cette artiste algérienne s'est sacrifiée pour l'amour de la musique et de l’art d’une manière générale. Elle a égayé par sa voix limpide «Ourar N'lakhalat» à la Chaîne 2, la télévision par ses différents rôles, en arabe ou en tamazight, ainsi que par le théâtre radiophonique. Durant toute sa carrière, elle a su nous restituer à travers ses chants, la beauté du verbe et l'harmonie d'une ligne mélodique. C'est donc un hommage pointu que nous avons voulu lui rendre, lors de ce modeste papier, qui ne peut pas contenir tout le parcours artistique et personnel de Djamila.

De son vrai nom, Djohar Bachane, née le 2 mai 1930 à Ait Bouhouni, commune d’Azzazga, wilaya de Tizi-Ouzou, elle s’est mariée à l’âge de 12 ans. Elle vivait entre Ben Aknoun, Bouzareah et Alger-centre où elle a eu la chance d’avoir à ses côtés, la grande chanteuse kabyle Na Chabha. Cette dernière était la première à avoir découvert le talent, le don et la voix cristalline de Djohar (Djamila). Pour maitre en valeur son talent, Na Chabha l’a amenée à la radio algérienne pour tenter sa chance, faire des essais dans une émission de radio diffusée dans les deux langues, l’arabe et tamazight, avec les deux maitres Boudali Safir et Saïd Rezagui et dont le chef d’orchestre était Cheikh Nourredine Meziane, qui l’a beaucoup encouragée, conseillée et aidée. C’est en 1951 qu’une nouvelle étoile de la chanson kabyle vient de naitre, Djamila marque alors son nom en lettres d’or sur la scène musicale et commence sa carrière par l’animation radiophonique dans une émission «Les femmes au foyer», ainsi qu’une autre émission pour enfants avec Abdelmadjid Ben Nacer, Ahmed Halit, Ibrahim Darri et Hassen El Hadj.

En 1953, après la petite expérience acquise à la radio, Djamila s’est mise à écrire et à chanter des chansons qui ont eu un grand succès populaire telles que «Abahri», «Sioutass Sllam » qui étaient des messages pour les émigrés. Par la suite, elle a rejoint la chorale féminine «Ourar L Khalath» à la radio Chaine 2, sous la houlette de Lala Yamina, Chabha, Wrida et bien d’autres qui étaient les leaders de la chanson amazighe. Le domaine artistique n’a pas empêché Djamila de militer pour la cause de son pays, sentiment bien exprimé dans ses chansons «Tamourth ladzayer» et «Aya Assas El Djamaâ».

Après l’Indépendance, Djamila a connu une grande notoriété en compagnie d’une pléiade d’artistes comme Nouara, Cherifa. Elle a fait beaucoup de tournées en Algérie et à l’étranger avec Akli Yahyatene Youssef Abjaoui. Elle a été sollicitée pour jouer des rôles cinématographiques dans des courts métrages comme «Le colonel Si Belaid », «Le bus des rêves» en 1962 réalisé par Mustapha Tizraoui, «Le vent des Aurès» de Lakhdar Hamina, «Les hors la loi » de Toufik Farés et «Leila et les autres» de Sid Ali Mazif… Elle a aussi à son actif un répertoire musical très riche qui comporte plusieurs titres qui ont fait succès dans les années 1960 et 1970 comme «Arnouyess Amen a khali», «Amelayoun», «Aya h’mem»,

«Yefka lâhed Amirouch»…

Djamila fait partie de ces femmes qui se sont révoltées contre leur époque, contre un joug imposé par une société masculine, où la liberté de la femme constituerait le plus grand des sacrilèges. C’est une femme qui a préféré l’errance et toutes les misères dues à la soumission et au fatalisme. Une femme pleine d’espoir et d’émotion. Elle se fraye un passage, une place pour coller le verbe libre à toutes les bouches.

Kafia Ait Allouache