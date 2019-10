Soirée dédiée à djamel allam au théâtre régional de Bejaïa : Florilège de chansons

Les amis de Djamel Allam, en collaboration avec le Théâtre régional de Béjaïa, ont organisé, jeudi dernier au TRB, une soirée en hommage à l’enfant terrible de la ville de Yemma Gouraga, et ce une année après son décès.

C’est devant une salle archicomble que cette soirée hommage à Djamel Allam a débuté avec la projection d’un documentaire retraçant son parcours artistique, essentiellement des témoignages de membres de sa famille, de ses deux fils, Salim et Nazim ,ainsi que de ses amis et musiciens. Tous ont loué ses qualités humaines, son sens de partage et son humour, mais aussi son érudition en dépit du fait qu’il n’avait suivi sa scolarité que jusqu’au certificat d’études.

La partie musicale débutera au terme de la diffusion du documentaire avec un grand orchestre constitué essentiellement des amis musiciens de Djamel Allam où l’on remarquera la présence de Khellil Kechroud, à la flute traversière. Khellil avait enregistré avec Djamel Allam la légendaire chanson «Tella» au début des années 1970 à la télévision algérienne.

C’est sur le titre «Vghigh» (Je veux) que la soirée à débuté. Interprété par Boualem Bouzouzou, cette chanson est tout un message, de paix et d’amour. C’est avec beaucoup de finesse que ce chanteur et ami de Djamel Allam chantera cette chanson avant de céder sa place à d’autres chanteurs.

Ce fut le tour de «Tella» dont le refrain sera repris en chœur par le nombreux public. Mouna, la petite fille de Cheikh Sadek Lebdjaoui, est toute indiquée pour nous ravir avec «Djawhara» composée par Safy Boutela et écrite par Kamel Hamadi. Rabah Inasliyen, leader du fameux groupe des années soixante dix et quatre vingt, séduira, lui, le public avec «Tiziri», une ancienne chanson que Djamel Allam avait remis au goût du jour, marqué qu’il était par les chansons que reprenaient les femmes en visite au Mausolée de Sidi Aissa.

Bazou, le chef d’orchestre et ami de Djamel Allam, présentera presque chaque titre au public et dira que le premier titre «Urestru» montre avec éloquence les choix artistiques de l’artiste vu qu’il aurait pu, pour sa première chanson, composer un titre d’amour mais il avait choisi d évoquer la souffrance d’une mère dont le fils est monté au maquis. Fils du quartier Acherchour qui a subi les affres de la guerre, il ne pouvait ne pas se rappeler ces années, lui qui était très marqué par les soldats français.

Les choristes, Narimène, Farah et Rayan nous éblouirons avec la reprise en polyphonie des chansons «Urestru» et «Houria». Avec des voix à ravir, elles interpréteront ces deux chansons avec élégance et justesse.

Yacine Zouaoui, avec sa voix chaâbi, se chargea de nous chanter les titres à succès du patrimoine chaâbi, à savoir «Alhou» et «Gatlatou». L’ambiance est à son comble. Mounia, la grande chanteuse ne pouvait commencer à chanter sans avouer au public que Djamel Allam lui avait conseillé de suivre ses rêves jusqu’au bout. Mounia nous livrera la déchirante «Argu» (Rêve) avant de nous amuser avec «Sendilindi» et nous séduire avec l’immense «Afussim», chanson évocatrice des «années rouges».

Les chanteurs se succèdent et c’est à peine si le public s’est rendu compte qu’il venait de passer plus d’une heure et demie de spectacle hommage à Djamel Allam. Ravi, il applaudira longuement les artistes qui ont contribué au succès de ce vibrant hommage dans une séquence finale où ils étaient sur scène pour chanter «Maradioughal» (Quand il reviendra).

Bazou, l’architecte de cette soirée nous confiera, en réponse à notre question, qu’il se rend compte que le répertoire de son ami, Djamel Allam, est universel et que les chanteurs qu’il a sollicités ont eu du plaisir à le reprendre.

Abdelkrim Tazaroute