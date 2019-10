Une voiture se renverse à Constantine : 2 morts et 2 blessés graves

Deux jeunes hommes sont morts dans un accident de la route survenu jeudi à Constantine, au niveau de la portion du chemin de wilaya 101, située en bordure de la cité Allouk-Abdallah, dépendant de la commune du Khroub. Sur les coups de 23 heures, un véhicule de marque Cherry QQ, avec à son bord quatre passagers, a dévié de sa trajectoire, pour une raison qui reste à déterminer, et s’est renversé. Intervenus promptement, les éléments de la protection civile de l’unité principale Benatallah-Mohamed-Cherif du Khroub n’ont pu que constater le décès des deux malheureuses victimes, la première, âgée de 26 ans et répondant aux initiales de A. B., et la seconde non encore identifiée, et dont l’âge avoisinerait la trentaine. Les deux blessés, âgés de 28 à 30 ans et souffrant de multiples fractures, ont, quant à eux, été secourus sur place avant d’être transportés en urgence à l’hôpital Mohamed-Boudiaf du Khroub.

L’auteur d’un double homicide, arrêté

Les services de police de Constantine ont procédé à l’arrestation, en un temps record, de l’auteur présumé du double meurtre survenu dans l’après-midi du mercredi à Constantine, a-t-on appris d’un communiqué de la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya. Le mis en cause, un repris de justice de 38 ans, habitant l’unité de voisinage 8 de la circonscription administrative Ali-Mendjeli, s’était d’abord attaqué au couteau à son voisin de palier et à son épouse, respectivement âgés de 60 et 54 ans, mettant fin à la vie du premier et blessant grièvement la seconde au visage et à l’abdomen, avant de prendre la fuite. Appréhendé vers 15 heures 30 au niveau du pôle d’échange Palma, le meurtrier, interrogé par les policiers, a reconnu avoir commis dans l’intervalle un autre homicide à la cité El Mouna (Benchicou). La seconde victime est un homme de 50 ans. L’enquête, toujours en cours, devra éclaircir les circonstances de ce double drame.