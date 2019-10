Sour El-Ghozlane : Une famille sauvée de l’asphyxie

Cinq personnes, membres d’une même famille, ont été sauvée par les services de la Protection civile d’une mort par asphyxie au gaz, à la cité 100 logements de la ville de Sour El Ghozlane (Sud de Bouira), a-t-on appris jeudi d'un responsable de ce corps constitué. "Agées entre 3 et 37 ans, les cinq victimes ont failli perdre leur vie par asphyxie au gaz, n’était l’intervention rapide d’une unité de la protection civile, qui a été alertée par des voisins importunés par une forte odeur de gaz qui se dégageait de l'habitation des victimes", a expliqué à l’APS le chargé de la communication à la direction de la protection civile de Bouira, le sous-lieutenant, Abdat Youcef. Les cinq personnes ont été évacuées à l’hôpital de Sour El Ghouzlane, et "leur santé est à l’abri de tout danger", a assuré le même officier, qui a appelé tous les citoyens de la wilaya de Bouira à se méfier du gaz, notamment en période hivernale qui enregistre le grand recours à l’utilisation du gaz pour les besoin de chauffage. Une campagne de sensibilisation aux dangers du gaz sera lancée à partir du mois prochain dont l’objectif est de réduire le nombre d’accidents domestiques à Bouira et d’informer les citoyens sur les bonnes méthodes d’utilisation de cette énergie. "Depuis janvier 2019, la wilaya de Bouira a enregistré plus d’une dizaine de cas d’asphyxie au gaz, dont deux cas mortels", a rappelé M. Abdat. "Le manque d’aération et la mauvaise qualité des appareils de chauffage sont à l’origine de ces accidents, dont le citoyen doit être vigilant", a-t-il averti.