GRAND ANGLE : Qui remportera le duel ?

La libération, à quelques jours seulement du second tour de la présidentielle anticipée, prévu demain, dimanche, de Nabil Karoui opposé à Kais Saied a mis, un tant soit peu, les deux candidats sur le même pied d’égalité. Voulant rattraper le temps perdu, celui qui demeure inculpé aux yeux de la justice ne compte pas pour autant baisser les bras. Il fait preuve de l’assurance d’un homme qui sait qu’en politique rien n’est impossible. Une fulgurante ascension au point d’arriver en deuxième position à l’issue du premier tour, avec 15,58% des suffrages exprimés derrière et Kais Saied, lui, a obtenu 18,4% des voix exprimées. Mais pour les analystes politiques, cette libération est perçue comme un geste pour apaiser les tensions «car le jeu déséquilibré entrainait des risques inquiétants d'annulation du scrutin ».

Mais pour Karoui, rien n’est joué et la bataille pour le palais de Carthage est loin d’être gagnée d'autant qu' «un report de voix plus fort s'annonce en faveur de Kais Saied». En effet, plusieurs partis dont Ennahdha ont appelé à voter pour lui. Leur consigne de vote sera-t- elle suivie par les sept millions d'électeurs qui se rendront aux urnes demain ? Mais si pour les deux candidats ce qui compte, c’est d’arriver en tête à l’issue du dépouillement des bulletins de vote, il n’en reste pas moins vrai aussi que la manière dont sera élu le futur président de la Tunisie devrait aussi donner à réfléchir à l’ensemble de la classe politique de ce pays.

Le paysage politique connaitra forcément une reconfiguration après ces scrutins, deux présidentiels et un législatif, qui ont confirmé le ras-le-bol à l’égard de la classe politique, qui peine à répondre aux attentes sociales de la population neuf ans après la révolution.

C’est dire que le Tunisien Lambda est bien loin des tractations et interrogations que les résultats des législatives ont soulevées sur une éventuelle alliance entre Ennahdha et Qalb Tounes ayant raflé le plus de sièges au parlement ou un éventuel gouvernement de technocrates.

N. K.