Le deuxième tour se déroulera demain : Kaïs Saïed ou Nabil Karoui ?

Nabil Karoui contre Kaïs Saïed, ou «monstre» médiatique contre «inconnu» politique sont les deux visages d’une Tunisie nouvelle, qui se veut moderne et ouverte au monde, appelés à se battre une dernière fois dimanche au second tour de l’élection présidentielle tunisienne, la plus étrange que le pays ait jamais organisée. Contre toute attente, les deux candidats, profitant de la guerre entre le parti au pouvoir Nida Tounes et celui de l’éternel opposant Rached Ghaouchi (Ennahda), et l’émiettement de leur audience, sont arrivés à recueillir assez de voix pour jouer la finale d’une présidentielle marquée par un fort taux d’abstention au premier tour (55%).

La campagne électorale va être clôturée par un débat télévisé entre les deux candidats, qui devrait fixer les Tunisiens sur les capacités des deux présidentiables à gérer le pays, et, surtout, à répondre à une forte demande sociale en termes d’emplois, de logements, d’accès aux différents services publics, et à remettre l’économie tunisienne sur les chemins de la croissance et faire revenir les investisseurs et les donneurs d’ordre étrangers. Dans cette bataille électorale, il y a d’abord «l’inconnu» politique, Kaïs Saïed, qui a été le premier à se déclarer candidat à la présidentielle de 2019 avec comme motivation «l’appel du devoir», «un sens profond de la responsabilité» et «la volonté de transformer la frustration en espoir».

Lui a choisi, contrairement à son adversaire, plus médiatisé, de limiter ses apparitions dans les médias et de faire cavalier seul dans sa course au Palais de Carthage. Il ne bénéficie pas de financement public, ni de publicité politique, et sa campagne électorale a été réalisée avec un petit budget, «les moyens de bord et la volonté des jeunes», explique t-il. Modeste Kaïs Saïed ? S’il ne l’est pas, il devra cependant sortir le grand jeu pour battre le «monstre» médiatique, qui vient d’être élargi après avoir été mis en prison en août dernier pour soupçons de «blanchiment» d'argent, dans le sillage de l’annonce de sa candidature à la présidentielle. Nabil Karoui, sorti de prison mercredi, a su toucher les couches sociales les plus vulnérables, et son parti (Quelb Tounes) est devenu très populaire, à force d’aide directes aux démunis. Son incarcération, imputée au Premier ministre Youcef Chahed, balayé au 1er tour de la présidentielle, a servi à lui donner cette image enviée d’un vrai opposant, sinon celle d’un "opprimé" politique. Alors, combat entre deux «seconds couteaux» pour l’élection présidentielle tunisienne ? Pas si sûr, même si l’un, Kaïs Saïed est arrivé en tête avec 18,40%, et l’autre, Nabil Karoui, arrive en deuxième position (15,58%). Consignes de vote : la grande foire. Cependant, le duel final pour la présidentielle tunisienne de 2019, entre deux étranges candidats, sera diversement suivi et soutenu par la classe politique. Et, déjà, il y a les appels au boycott, ou des consignes de vote bien ciblées.

Le mouvement «Machrouu Tounès», qui n’a obtenu que quatre sièges aux élections législatives, selon les résultats préliminaires annoncés mercredi soir par l'Instance électorale, a laissé la liberté de vote à ses militants lors du second tour de l'élection présidentielle, «par respect pour la volonté des électeurs».

Dans une déclaration publiée jeudi à l'issue de la réunion de son bureau exécutif, présidé par Mohsen Marzouk, le mouvement a exprimé son respect pour la volonté populaire et l'acceptation des résultats des urnes «malgré le contexte tumultueux des élections, qu'il s'agisse d'un calendrier imbriqué, entaché d'irrégularités»ou de vides juridiques».

Par contre, des personnalités nationales, professeurs d'université et activistes des droits de l'homme, ont appelé à un vote blanc au deuxième tour de l'élection présidentielle. «Le moyen le plus approprié d'exprimer leur citoyenneté, de ne pas être convaincu de l'offre politique et de rejeter l'offre électorale des deux candidats est de se rendre massivement aux bureaux de vote et de mettre un bulletin où ne figure aucun choix parmi les deux candidats, ce qui est légalement exprimé comme bulletin blanc», indiquent les signataires dans une déclaration rendue publique jeudi.

De son côté, le Parti des patriotes démocrates unifié a appelé à voter pour Kais Saied, afin de «faire respecter la Constitution, le multipartisme, les droits et libertés, et de se battre pour les revendications économiques et sociales de la population».

Pour lui, «le choix entre les candidats Nabil Karoui, qui représente l'ancien système et ses lobbys corrompus, et Kais Saied, pour lequel nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de questions et de positions, est une nécessité dictée par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle». Quant au Parti des travailleurs, il a appelé au boycott du second tour de l'élection présidentielle, et à «ne pas légitimer un processus électoral entaché de violations et d'ambiguïté, et un futur président qui ne fournit aucune garantie pour l'avenir de la Tunisie et de son peuple».