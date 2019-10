Entraves à la liberté d’action de la Minurso : L’ONU épingle le Maroc

Le Maroc impose toujours des restrictions à la liberté d’action de la Minurso, privant la mission onusienne d’accès aux interlocuteurs sahraouis dans les territoires occupés, a indiqué le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son rapport final sur le Sahara occidental, rendu public à New York.

«La Minurso demeure privée d’accès à tout interlocuteur local à l’ouest du mur de sable», relève Antonio Guterres dans ce rapport transmis au Conseil de sécurité, soulignant que ces restrictions nuisent à «la capacité de la mission de recueillir des informations fiables, d’évaluer la situation dans sa zone de responsabilité et d’en rendre compte». «Cette situation entrave également la Minurso dans l’exécution de son»mandat», ajoute

M. Guterres. Le Maroc impose depuis des années des restrictions à la liberté de mouvement des émissaires onusiens et des responsables de la Minurso, les empêchant d’établir des contacts avec les Sahraouis des territoires occupés. En avril dernier, le SG de l’ONU avait déploré les entraves à la liberté d’action de la Minurso qui l’ont empêchée de prêter assistance à l’ancien émissaire Horst Kohler, alors que ce dernier avait demandé au chef de la Minurso, Colin Stewart, de l’aider à maintenir les contacts avec certains interlocuteurs locaux. Guterres avait alors dénoncé ces obstacles qui ont empêché la mission de «s’acquitter de cette partie de son mandat qui consiste à prêter assistance à son envoyé personnel». Le Maroc a, par le passé, adopté une approche conflictuelle avec Christopher Ross, le prédécesseur de M. Kohler, limitant sa liberté de mouvement en le déclarant «persona non-grata» dans les territoires sahraouis occupés. Dans ce nouveau rapport au Conseil de sécurité, M. Guterres estime que «l’imposition par le Maroc de l’utilisation de plaques d’immatriculation marocaines sur les véhicules de la Minurso en violation de l’accord sur le statut de la Mission, continue de déconsidérer l’image d’impartialité de la mission aux yeux de la population».

Le chef de la mission et le gouvernement marocain ont convenu en mars 2014 de remplacer progressivement les plaques d’immatriculation marocaines par celles de l’ONU mais l’accord n’a pas été mis en œuvre, indique-t-il. De même, «le programme de mesures de confiance mis en œuvre par le HCR reste suspendu, au détriment essentiellement des familles sahraouies les plus vulnérables qui en étaient bénéficiaires lorsque le programme était opérationnel», relève le responsable de l’ONU.

Le Maroc a rejeté les mesures de confiance sur lesquelles a insisté l’émissaire Horst Kohler, en particulier celles portant sur le déminage et la reprise des visites entre familles sahraouies. Le Conseil de sécurité se réunira le 16 octobre pour un premier briefing sur le Sahara Occidental en prévision du renouvellement du mandat de la Minurso qui expire le 31 octobre.

Manifestation aujourd’hui à Paris

Le représentant du Front Polisario en France, Oubbi Bouchraya Bachir, a appelé à la participation à la manifestation massive prévue aujourd’hui à la place de la République (Paris), à laquelle ont appelé les associations de la communauté sahraouie en France, insistant sur la nécessité d’en faire une occasion pour soutenir, sur un territoire européen, la résistance pacifique du peuple sahraoui contre l’occupation marocaine.

À l’issue d’une réunion d’évaluation tenue au siège de la Représentation du Polisario à Paris avec les grandes associations de la communauté sahraouie et les représentants du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui en France, M. Oubbi Bouchraya a affirmé que «la manifestation s’est fixé comme objectif de permettre au peuple sahraoui, à travers sa communauté en France et en Europe, d’exprimer son ralliement au Front Polisario, en vue de recouvrer la liberté et l’indépendance du peuple sahraoui, ainsi que son droit inaliénable à la souveraineté sur son territoire et ses richesses naturelles», a indiqué hier l’agence de presse sahraouie (SPS).

Le même responsable a indiqué que «la manifestation pacifique dans le respect des lois de la République française donne un message fort à Paris, pour qu’elle joue un rôle constructif dans le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément aux principes et à la charte des Nations unies qui font de la pratique par le peuple sahraouie de son droit inaliénable à l’autodétermination, une condition sine qua non du règlement de ce conflit». «Un processus, dit-il, que le Maroc ne cesse d’entraver depuis plus de trois décennies, en bénéficiant du soutien de la France, et ce en contradiction avec les valeurs et principes de la République et de la Révolution française elle-même.»