Prix Nobel de la paix : Décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

Le prix Nobel de la paix a été attribué hier au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation spectaculaire entre son pays et l'Erythrée voisine. M. Abiy est récompensé "pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de l'attribution du prix Nobel de la paix au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan de la réconciliation entre son pays et l'Erythrée voisine qui, selon lui, nourrit les espoirs de "stabilité" dans toute la région. L'accord de paix "a ouvert de nouvelles opportunités pour la sécurité et la stabilité dans la région et le leadership du président Ahmed a fourni un formidable exemple aux pays d'Afrique et d'ailleurs qui cherchent à surmonter les résistances du passé et à faire passer l'intérêt de la population en premier", a déclaré M. Guterres dans un communiqué depuis Copenhague où il participe à la réunion du réseau des grandes villes pour le climat.

L’Éthiopie, « fière en tant que nation »

Le bureau du Premier ministre du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a réagi en affirmant que lauréat L'Ethiopie est "fière en tant que nation" du prix Nobel de la paix décerné à son Premier ministre réformateur Abiy Ahmed. "Nous sommes fiers en tant que nation", s'est réjoui le bureau de M. Abiy sur Twitter, publiant sur le réseau social un communiqué estimant que ce prix est la "reconnaissance" du travail du Premier ministre pour "l'unité, la coopération et la co- existence". "Depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a pris le leadership politique en avril 2018, il a fait de la paix, du pardon et de la réconciliation des éléments clés de sa politique et de son administration", a ajouté la même source. Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018, après plusieurs années de protestations anti-gouvernementales ayant mené à la démission de son prédécesseur, Abiy Ahmed a de fait initié un rapprochement au pas de charge avec l'Érythrée, ancienne province éthiopienne. Sur le plan intérieur, il a rompu avec l'autoritarisme de ses prédécesseurs, libéré des milliers de prisonniers politiques, créé une commission de réconciliation nationale et levé l'interdiction pesant sur certains partis politiques. Mais ses efforts se heurtent à de nombreux obstacles. La paix avec l'Erythrée peine à porter ses fruits tandis que l'Ethiopie est le théâtre de violences intercommunautaires. "Nous invitons tous les Ethiopiens et les amis de l'Ethiopie à continuer de choisir le camp de la paix", a appelé le bureau du Premier ministre. "Cette victoire et cette reconnaissance sont une victoire collective pour les Ethiopiens".