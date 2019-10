Equitation : Ouverture de la compétition nationale de saut d’obstacles

L’office des parcs, des sports et de loisirs de la wilaya d’Alger (OPLA) a organisé jeudi, au centre équestre du Caroubier, en collaboration avec la fédération équestre algérienne (FEA), la compétition nationale de saut d’obstacles qui se poursuit en deux parties ; la première du 10 au 12 octobre et la seconde du 17 au 19 octobre.

sous l’égide du Wali d’Alger, plusieurs épreuves sont au menu de cette manifestation hippique qui regroupera des centaines de cavaliers, représentant une vingtaine de clubs des quatre coins du pays.

Lors de son allocution d’ouverture, le directeur général de l’OPLA, Lies Guemgani, a salué l’engagement des cavaliers à faire de ce noble sport une passion qui devrait être développée en Algérie.

«Le nombre de participants pour cette édition a dépassé toutes les estimations préalables. Cela prouve que l’équitation gagne de plus en plus de popularité en Algérie. Cela nous encourage davantage à travailler sans cesse pour développer l’équitation en Algérie, et développer ce centre équestre afin de permettre aux cavaliers de travailler dans les meilleures conditions», a-t-il noté.

Le coup de starter de la compétition a été donné pour la journée de jeudi, qui a été répartie en trois étapes, cinq étapes pour le vendredi et la clôture de la première partie avec notamment l’attribution du grand prix «Une étoile».

Il y a lieu de noter qu’une moyenne de trente cavaliers disputeront la qualification pour chaque étape.

Les cavaliers auront à passer l’obstacle d’une hauteur d’un mètre 20 centimètres, dans un temps inférieur à 91 seconds, tout en parcourant une distance de 530 mètres. Le vainqueur du prix sera celui qui totalisera le moins de pénalités et de temps dans l’ensemble des parcours. Ouverte à plusieurs catégories de cavaliers dont les cadets, juniors et seniors, la compétition nationale de saut d’obstacles sera clôturée le 19 octobre par une cérémonie de remise des grands prix; «une étoile» et «deux étoiles».

Kader Bentounès