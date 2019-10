MCA-USMA, le derby tant attendu

Invaincu pour l’instant en championnat, le Mouloudia espère poursuivre sa série de résultats positifs en l’emportant face au voisin usmiste. Leaders du championnat avec 11 point, ex aequo avec le CRB, les protégés du technicien français Bernard Casoni, grand absent de ce derby pour suspension, essayeront de s’emparer de la tête du classement avec la bonne nouvelle du retour du maestro Abdelmoumene Djabou, impatient de jouer son premier derby algérois. Même si l’attaque mouloudéenne n’a pas convaincu dans les précédentes journées, le retour du milieu composé du capitaine Bendebka, Harrag et Bebiai offre plusieurs solutions offensives aux Vert et Rouge pour remporter le 106e derby.

Humiliés par le Mouloudia d’Oran par le score de quatre buts à zéro lors de la précédente journée, les enfants de Soustara essayeront, coûte que coûte, de surmonter ce résultat négatif afin de se réconcilier avec les fans du club. Après cette défaite cuisante, les Rouge et Noir recherchent à travers le derby une réaction salutaire pour espérer monter d’un cran dans le classement, et défendre leur statut de champion dans la division élite. Un bon résultat qui permettrait aux protégés de Billel Dziri de poursuivre le chemin de Ligue 1 avec plus de confiance, et de préparer comme il se doit la ligue des champions africaine où les usmistes retrouveront des équipes coriace, à l’exemple du Widad Casablanca.

A moins de deux ans de la célébration du centenaire du doyen des clubs algérien, le Mouloudia reste dominateur en termes de matchs gagnés face au voisin usmiste. Une affiche qui a historiquement rassemblé les foules, défrayé la chronique et animé les discutions pendant de longues journées dans tous les quartiers d’Alger. Classé à maintes reprises parmi les meilleurs derbys du monde, le MCA et l’USMA écriront ce soir l’histoire du 106e derby algérois, à partir de 17h45 au stade du 5-juillet.

Kader Bentounès