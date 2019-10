DANS LA LUCARNE : CAF et dates FIFA

Le football mondial à l’heure de la mondialisation ne fait pas, apparemment, les affaires des équipes africaines et notamment les joueurs natifs de ces pays et qui évoluent hors frontières. On avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque et surtout à propos des employeurs des clubs européens embauchant les joueurs africains. Entre les compétitions africaines, comme la CAN, et celles d’Europe, il y avait un véritable décalage. D’où la montée au créneau des présidents des clubs ainsi que les entraîneurs européens en ce qui concerne la participation des internationaux du continent aux compétitions africaines et aussi les matches amicaux. Cette situation avait soulevé un certain tollé auprès des clubs employeurs pour qui l’absence des joueurs pour une longue période leur était des plus coûteuses sur tous les plans, notamment techniques et pécuniers. Pour cela, et avec le président de la CAF nouvellement installé, Ahmad Ahmad, on avait procédé à un changement des plus tangibles,surtout en ce qui concerne les dates des compétitions. La CAN, qui se jouait début janvier et tous les deux ans, a été décalée en été. Ce qui arrangeait visiblement les affaires des dirigeants européens. En effet, avec ce changement dans le calendrier officiel, le départ des joueurs « pros » ne les gêne pas du tout. Car, entre-temps, les champions européens seront à l’arrêt après la clôture des différents exercices. Cela ne fait pas, par contre, les affaires des africains, du fait que la compétition phare organisée par la CAF se joue en été où la chaleur atteint son paroxysme, empêchant ainsi les joueurs sur le terrain de donner le meilleur d’eux-mêmes. De plus, la plupart des observateurs afirment que malgré l’utilisation règlementaire des dates FIFA, les pays africains seront toujours le « dindon de la farce », puisque les compétitions européennes, comme l’Euro, les Ligues des champions ou les éliminatoires du mondial, ne seront pas perturbées outre mesure. Ce qui n’est pas le cas des compétitions africaines qui ne se jouent au fond que lors des dates FIFA. De plus, on ne joue que des matches amicaux alors que les européens jouent l’EURO 2020, une compétition officielle. Où est l’équité dans tout cela ? La question est on ne peut plus claire. Les pays africains se laissent endormir par l’instance suprême. On ne leur « vend que du vent ». C’est cela qui fait que les matches amicaux que les pays africaines sont en train d’organiser ne riment à rien, du fait qu’ils ne seront pas utiles et que la compétition officielle est très éloignée. A ce rythme, on peut dire que les difficultés du football africain seront encore plus prononcées à l’avenir. La CAF doit se soucier plus que jamais des intérêts du « jeu à onze » africain. Du pain sur la planche pour Ahmad Ahmad et son instance !

Hamid Gharbi