Crise au Yémen : L’ambassadeur yéménite salue la position de l’Algérie

L'ambassadeur du Yémen à Alger, Ali Mohammed Alaoui Abdullah El-Yazidi, a salué, hier, la position et le soutien de l'Algérie à l'égard de la crise qui prévaut dans son pays. Lors d'une rencontre avec le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger au Conseil de la Nation, Rachid Achour, l'ambassadeur a présenté un exposé global sur la situation au Yémen. De son côté, M. Achour a mis l'accent sur la position de l'Algérie quant à la crise au Yémen et son soutien aux efforts déployés par l'ONU pour trouver «une issue politique à même de garantir l'unité et la souveraineté du Yémen». Les deux parties ont échangé les vues sur la situation prévalant dans le monde arabe, se félicitant de «la qualité des relations établies entre les deux pays frères».