Le président de l’APN reçoit l’ambassadeur de Chine : Des relations historiques de haut niveau

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a reçu, hier, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales de haut niveau et leur aspect historique.

Lors de cette audience, MM. Chenine et Lianhe ont rappelé le caractère historique des relations bilatérales de haut niveau et leur qualité sur le plan politique, avant de passer en revue «les réalisations de cette coopération qualitative dans les différents domaines, notamment après la signature de l'accord de partenariat stratégique global». Une partie de l'audience a été consacrée à la coopération parlementaire et les intenses échanges qui la caractérisent ainsi qu’à «l'attachement au renforcement de la coopération entre les Assemblées des deux pays et des liens d'amitiés entre les deux peuples».

Les deux parties ont noté enfin une convergence de vues sur plusieurs questions internationales d'actualité, soulignant particulièrement «l'engagement de l'Algérie et de la Chine au règlement pacifique des conflits afin d'instaurer la paix, la stabilité et le respect de la légitimité internationale».