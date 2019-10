Le comédien Abdelkrim Ben Kherfellah, homme de théâtre ayant également pris part à plusieurs œuvres du cinéma et de la télévision, est décédé hier matin à Alger à l'âge de 77 ans. Né en 1942 à Alger, Abdelkrim Ben Kherfellah a commencé sa carrière de comédien en compagnie de son acolyte Ahmed Kadri, alias «Krikèche», dans la troupe de l'association Nedjmet Essabah, créée en 1958 dans la haute Casbah d'Alger par Krikèche. Abdelkrim Ben Kherfellah a donné la réplique à son compagnon de route depuis le début des années 1960 jusqu'à 2010 et aura participé à une trentaine de sketches, dont «Krikèche dans le progrès», «Krikèche soulard», «Krikèche et les voleurs», «Krikèche a raison», «Krikèche chez le kadi», ou encore «Krikèche étudie». Au cinéma comme à la télévision, l'artiste aura fait de nombreuses apparitions dans des œuvres comme «Aila ki nass» (1990) de Amar Tribeche qui fera appel à lui en 1995 pour la série télé «Pas de gazouz pour Azouz». Abdelkrim Ben Kherfellah aura également travaillé pour la télévision nationale et la Chaîne II de la radio nationale en compagnie, entre autres, de Kaci Tizi Ouzou, Hamid Lourari de son vrai nom. Le défunt est inhumé au cimetière de Miramar à Alger après la prière d'El Asr, selon ses proches.

Condoléances



Peiné par le décès du comédien Abdelkrim Ben Kherfellah, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim,

M. Hassane Rabehi, présente à l'ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

“A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.”