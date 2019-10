M. Bedoui s’entretient avec M. Mevlut Cavusoglu : Examen des perspectives d’évolution des relations bilatérales

Le Premier ministre, Nour-Eddine Bedoui, a reçu, hier, Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, qui effectue une visite de travail en Algérie. «L'entretien, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres de haut niveau de concertation périodique, a été l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives d'évolution des relations bilatérales, notamment dans le domaine de la coopération économique et du développement des investissements.» L'audience à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a par ailleurs permis aux deux responsables de «procéder à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun».