M. Bensalah reçoit le ministre turc des Affaires étrangères : Des relations historiques excellentes

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier à Alger, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a indiqué un communiqué de la présidence. L'audience, qui s'inscrit dans le cadre de la visite du chef de la diplomatie turque en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, a permis de «mettre en exergue les relations historiques privilégiées liant les deux pays et la dynamique ayant caractérisé les relations bilatérales, ces dernières années, outre l'examen des voies et moyens de les consolider dans les différents domaines», a ajouté la même source. Le chef de l'État a également saisi cette occasion, pour échanger avec M. Cavusoglu, «les points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, et de souligner l'impérative consolidation du dialogue et de la coordination bilatérale dans les fora internationaux», a conclu la même source.