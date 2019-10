Concours de recrutement d’élèves magistrats : Début des inscriptions le 13 octobre

Les inscriptions au concours national de recrutement d’élèves magistrats au titre de l'année 2019, débuteront le 13 octobre prochain. Les diplômés titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent désireux faire carrière dans le corps de la magistrature ont jusqu’au 31 octobre pour déposer leurs dossiers, révèle l'École supérieure de la magistrature sur sa page facebook. Ainsi, les inscriptions sont ouvertes du dimanche à jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h45min. Les candidats doivent être de nationalité algérienne, âgées de 35 ans au plus le jour du concours, précise l’Ecole sur sa page Facebook.

Ainsi, ce concours national est ouvert à tous les candidats de nationalité algérienne, titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et répondant à un certain nombre de conditions. Pour être candidats, il est demandé au postulant de remplir les conditions d'aptitudes physique et morale pour l'exercice de la fonction, et bien entendu, de jouir des droits civils et civiques et d’être de bonne moralité. Aussi, le candidat doit être en situation régulière vis-à-vis du service national.

S’agissant du dossier à formuler, celui-ci doit comprendre notamment «un engagement écrit de suivre la formation de trois ans à l’école et auprès des juridictions et d’accepter tout poste d’affectation au cours et à l’issue de la formation (formulaire établi par l’ESM)», outre un autre engagement par écrit de servir «l'administration judiciaire pendant une durée minimale de 15 ans».

Il faut savoir par ailleurs que la convocation au concours n’est effectuée qu’après la vérification du casier judiciaire des personnes concernées qui doivent répondre à «toutes les exigences légales». Après l’opération de dépôt de dossiers vient ensuite celle des épreuves d'admissibilité, prévues en décembre 2019.

Une fois les résultats connus, les candidats lauréats sont appelés à compléter, par la suite, leur dossier par la présentation de trois certificats médicaux datant de moins de trois mois (un certificat délivré par un médecin généraliste attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie chronique, un certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie contagieuse, et un certificat délivré par un spécialiste des maladies mentales et psychiatriques attestant que le candidat jouit de ses capacités mentales). Un reçu de paiement des frais d’inscriptions fixés à 4.000 DA est aussi exigé.

Il est, également, précisé que le candidat répondant aux critères mais ayant le statut d’employé à la date de dépôt du dossier est autorisé à participer au concours. Cependant, il doit présenter une attestation délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s’engageant à le détacher en cas d’admission définitive.

Il convient de noter que le nombre de poste ouvert au titre de cette année est de 247 élèves magistrats qui devront suivre une formation au niveau de l'École supérieure de la magistrature. Il s’agit d’une nouvelle promotion des magistrats qui vient renforcer le secteur de la justice en matière de ressources humaines, en application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016. Une promotion qui bénéficiera d’un programme d’étude et d’une formation de base de quatre années comportant une formation théorique et une formation pratique, en vue d'approfondir les connaissances juridiques acquises à l'université, d'apprendre et de maîtriser les techniques et les procédures judiciaires et d'acquérir les réflexes et les mécanismes juridictionnels.

Six épreuves écrites d’admission et deux orales



Ces derniers porteront sur des sujets relatifs aux domaines politiques, économiques, sociales ou culturels, du monde contemporain, ainsi que des questions sur les codes civil et pénal. Les admis auront à subir deux épreuves orales.

Les lauréats de ce concours ayant réussi avec brio toutes les épreuves suivront une formation au niveau de l'Ecole supérieure de la Magistrature ; une école qui a pour mission fondamentale d’assurer une formation initiale aux élèves magistrats ainsi qu’une formation continue aux magistrats en exercice, pour leur perfectionnement professionnel et scientifique.

Selon la présentation fournie sur le site électronique de l’ESM, l’école a pour vocation de former des magistrats compétents et polyvalents, aptes à exercer toutes les fonctions judiciaires.

Il faut dire que la formation dispensée au sein de cette prestigieuse école de magistrature, située à El Biar (Alger), consiste à inculquer les valeurs de l'éthique et la déontologie de la fonction de magistrat.

Kamélia Hadjib