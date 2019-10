Tizi Ouzou : 900 unités AADL livrées prochainement

Un total de 3.000 logements publics locatifs (LPL, ex- logements sociaux) et plus de 900 logements location-vente (AADL) du programme 2001/2002 seront livrés, à Tizi Ouzou, d'ici la fin de l'année, a annoncé, lundi, le wali, Mahmoud Djamaâ. S'exprimant, en marge de la célébration de la Journée mondiale et arabe de l'habitat, organisée par la direction locale du logement, à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, M. Djamaâ a indiqué à l'APS que sur les 7.500 logements LPL en cours de réalisation, à travers le territoire de la wilaya, 3.000 unités seront livrées d'ici fin 2019. La remise des clés aux bénéficiaires des 4.500 logements restants se fera durant le premier semestre de l'année 2020, a-t-il ajouté.

Quant aux logements de l'AADL-1, le wali a souligné que ce programme inscrit en 2001/2002 sera «complètement clôturé» à la fin de l'année en cours, avec la livraison des 930 unités restantes du programme global de 12.700 unités dont a bénéficié la wilaya. «Les travaux de gros œuvres et de génie civile sont pratiquement terminés, et il en reste que les VRD» a-t-il fait savoir. Concernant le programme AADL-2 (tranche 2013), les premières livraisons de logements sont prévues à partir de mars 2020, et concerneront environ 2.000 unités reparties sur quatre sites qui sont Draâ El-Mizan, le pôle d'excellence d'Oued Fali (Tizi Ouzou), Tamda (Ouaguenoune) et Aghribs. Concernant ce programme AADL-2, le wali a souligné un problème d'implantation de logements dans certaines localités. «Les services de la wilaya se penchent sur ce dossier, afin d'y apporter des solutions», a-t-il rassuré.