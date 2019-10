Tissemsilt : Aides à l’habitat rural

Quelque 1.500 aides à l'habitat rural ont été distribuées dernièrement au profit de bénéficiaires des communes de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris lundi du directeur de l'habitat par intérim. Khelifa Anoune a indiqué, en marge de portes ouvertes sur le secteur de l'habitat pour célébrer la Journée arabe et mondiale de l'habitat, que ce quota, inscrit au titre du programme du ministère de l'Habitat pour l'exercice en cours, est réparti sur les 22 communes suivant les besoins et priorités de chaque collectivité. Le même responsable prévoit le lancement de la réalisation de ce quota au moi de novembre prochain partant de l'état d'avancement des procédures administratives. Pour satisfaire les demandes sur l'habitat rural, surtout en zones enclavées des communes de Bordj Bounaâma, Sidi Slimane, Sidi Abed, Lardjem et Layoune, la DUC a présenté une demande pour inscrire un quota supplémentaire de 1.500 aides l'année prochaine, a-t-il fait savoir. Les travaux sont en cours pour la réalisation de plus de 1.700 habitations rurales à travers la wilaya, avec un taux d'avancement de 20 à 50 pour cent. Les mesures prises par les services de la direction de l'habitat ont contribué à relancer le programme d'habitat rural en accordant aux bénéficiaires un délai pour entamer la concrétisation de leurs maisons sous peine de récupérer les aides. La wilaya de Tissemsilt a bénéficié, depuis 2000 et jusqu'à la fin du premier semestre 2019, de 29.697 aides à l'habitat rural, dont 25.958 aides ont été concrétisées par des habitations. La manifestation portes ouvertes sur le secteur de l'Habitat, organisée à la maison de la Culture Mouloud-Kacem-Naït-Belkacem de Tissemsilt, a été marquée par une exposition d'affiches et de fiches techniques des programmes réalisés par l'OPGI, la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (DUC), et l'Entreprise nationale de promotion immobilière.