Tiaret : Attribution de 7.081 logements

Un quota de 7.081 logements publics locatifs (LPL) sera attribué dans la wilaya de Tiaret avant la fin de l'année en cours, a-t-on appris lundi du wali, Abdeslam Bentouati. M. Bentouati a souligné, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale et arabe de l'habitat, qu'il s'agit de la distribution du plus important quota de logements LPL dont a bénéficié Tiaret, ces dernières années, signalant le lancement dernièrement de l'affichage des listes préliminaires des bénéficiaires de logement après l'opération d’attribution de 14.000 logements auparavant.

Le wali s'est engagé à prendre en charge en personne l'étude des dossiers des bénéficiaires de 1.183 logements LPL à Frenda, dont la liste a été affichée, donnant lieu au dépôt de 900 recours.

D'autre part, Abdeslam Bentouati a signalé la réticence d'entrepreneurs refusant de prendre des projets de logement promotionnel aidé (LPA), les invitant à se rapprocher de la direction de l'habitat. «Le programme de 8.160 logements AADL est réalisé à une cadence accélérée», a-t-il souligné, annonçant la remise prochaine de 800 aides à l'habitat rural. La wilaya de Tiaret a bénéficié, durant ces dernières années, de 39.176 aides à l'habitat rural, dont 3.281 sont en cours de concrétisation. La célébration de la Journée mondiale et arabe de l'habitat a été marquée par une exposition tenue à la maison de la Culture Ali-Maâchi de Tiaret, sur le bilan des programmes, et par une journée d'étude sur l'habitat dans la wilaya.