M’sila : 14 personnes sous mandat de dépôt suite à de récentes protestations

Pas moins de 14 personnes parmi les manifestants ayant réclamé, dans la nuit de dimanche à lundi à M’sila, de hâter l’affichage de la liste de bénéficiaires de logements sociaux ont été placées en détention préventive par le juge instructeur près le tribunal de M’sila, apprend-on hier de source judiciaire. Les personnes détenues ont été accusées «d’attroupement, de tentative d’agression d’éléments d’une force publique et de destruction de biens de l’État», a indiqué la même source, qui a précisé que huit autres personnes interpellées comparaîtront ultérieurement devant le juge instructeur sous les mêmes chefs d’inculpation. La même source a rappelé que ces 22 personnes avaient été interpellées suite aux émeutes survenues dans certains quartiers de la ville de M’sila, la nuit de dimanche à lundi, et ont été présentées mardi devant le procureur de la République qui a renvoyé leur affaire devant le juge instructeur près le même tribunal. Au cours de ces événements qu’avaient vécus plusieurs quartiers de la ville de M’sila, dont celui d’Echbilia, huit policiers avaient été blessés et des biens publics détruits.