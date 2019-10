Médéa : Des constructions dangereuses

Plusieurs mesures ont été prises au profit des habitants des communes de Derrag et d’Azziz, sud-ouest de Médéa, à l'issue d'une visite du wali, en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces localités. Il a été décidé, dans ce contexte, l'octroi d'un quota de cinquante aides d'habitat rural à des citoyens de la commune de Derrag, qui vivaient dans des conditions précaires. Cela qui vient s'ajouter à un précédent quota d'une vingtaine d'aides, affecté à des familles résidants dont les constructions menaçant ruine. Des instructions ont été données, lors de cette visite, au directeur local du logement, afin d'accélérer les procédures d'affectations de ces aides, pour permettre bénéficiaires d'entamer la construction de leur logement avant le début de la période hivernale.

Concernant la commune d’Azziz, une subvention financière sera débloquée pour le réaménagement d'un ancien internat, fermé pendant plus d'une vingtaine d'année, pour divers motifs.

Cette structure sera transformée en annexe pour le palier moyen. Autres mesures prises dans cette localité à vocation agropastorale par excellence, la réouverture des structures fermées, faute de moyens ou de personnel d'encadrement, en l'occurrence le bureau de poste et le centre de santé, situés au niveau des village d'El-Katar et de Labiadh, limitrophes de la wilaya de Tissemsilt.

Des agents paramédicaux et des équipements pour les soins de base seront affectés «incessamment» à ces centres de santé, de façon à les rendre à nouveau fonctionnel, alors qu'un personnel réduit assurera certaines prestations au niveau du bureau de poste, une fois ce dernier réhabilité.