Blida : Plus de 10.000 placements de demandeurs d’emploi

L’agence de l’emploi de la wilaya de Blida a procédé, depuis le début de l’année en cours, à plus de 10.000 placements de demandeurs d'emplois, indique un communiqué de cet organisme public.

«Depuis le début de cette année, les six annexes de la wilaya relevant de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) ont procédé à plus de 10.000 placements de demandeurs de travail en emplois directs, ou dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP)», a-t-on précisé. Un taux de 76% de ces placements, soit 7.709 postes, a été réalisé dans le secteur économique privé, suivi par le secteur économique public avec 1.622 placements (16%), puis le secteur économique étranger avec 796 placements, est-il détaillé dans le même document. Considérant le fait que Blida est «un pôle industriel d’excellence», le secteur économique local est le plus grand pourvoyeur d’emplois, en assurant 50% de l’offre de travail, suivi par le secteur des services avec un taux de 35%, puis les travaux publics (10%). Le secteur agricole assure un taux de seulement 6% de l’offre de travail, en dépit du caractère agricole de la wilaya, est-il déploré. Pour assurer au mieux sa mission fondamentale consistant dans le placement des demandeurs de travail, des visites de terrain sont régulièrement organisées par la structure, vers des unités industrielles et de services de la wilaya, aux fins de réaliser une prospection des offres de travail disponibles à leur niveau.