Emploi à Sétif : Une action de proximité

Aller au contact du citoyen, constater de visu le niveau de prise en charge de ses préoccupations et, dans une dimension de proximité fondée sur l’écoute, relever aussi les avancées qui sont enregistrées par ce secteur au titre de la stratégie mise en œuvre par le ministère de tutelle : ce sont là autant d’éléments forts qui ont marqué la visite effectuée hier à Sétif par une commission nationale conduite par Nacerdine Bouguerra, chef de cabinet du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale.

Dès leur arrivée à Sétif, les membres de cette commission de haut niveau composée notamment des directeurs généraux de la CNAS, l’ANEM et de la CNR ont investi le terrain pour visiter plusieurs établissements sous tutelle de ce ministère et pour avoir un contact direct avec les usagers, les cadres et les fonctionnaires de chacune des structures, constater de visu la situation qui prévaut et en apprécier souvent le chemin parcouru par ce secteur à la fois sensible et stratégique. Dans ce contexte, les indicateurs relevés au niveau de l’agence de l’emploi des cadres relevant de l’ANEM qui est parvenue à réaliser 14.600 placements depuis le début de l’année en cours, l’agence CNAS de la wilaya qui couvre actuellement 15.700 employeurs et 743.726 assurés sociaux, celle de l’ANSEJ qui est parvenu à créer plus 300 micro-entreprises cette année ou de la CNR qui a assuré 118.131 payements au 30 septembre 2019, sont plus que révélateurs de l’état de santé de ce secteur qui s’inscrit de plain-pied dans la dynamique gouvernementale et partant l’œuvre et les dispositifs déployés par le ministre de tutelle.

Une visite d’autant plus importante qu’elle a permis aux membres de cette commission de s’entretenir, dans le feu de l’action, avec les citoyens, les écouter avec attention et relever leurs propositions, faisant par la même état des dispositions qui sont prises et mécanismes mis en œuvre par ce département ministériel pour être sans cesse plus proche du citoyen et d’une prise en charge efficace de ses préoccupations.

A l’issue de la séance de travail qui a regroupé ensuite au siège de wilaya les responsables et cadres de ce secteur, le chef de cabinet du ministre ne manquera pas de rappeler l’envergure de cette wilaya qu’il qualifiera de pôle industriel important de par les opportunités d’emplois qu’elle offre dans le secteur privé notamment. Il reviendra sur toutes ces avancées qui, dira-t-il, sont perceptibles sur le terrain. Il exhortera les fonctionnaires à maintenir cette cadence, la consolider même et dans la coordination qui s’impose, être toujours plus proche du citoyen. Comme il fera état de la stratégie d’emploi et de travail adoptée par le secteur, dans une conjoncture qui appelle à «plus d’engagement, de disponibilité et de foi à l’endroit de notre pays pour relever ensemble le défi qui s’impose et faire que cette crise soit derrière nous».

F. Zoghbi

-----------------------------

Soutien à la famille du jeune Boukerchi Abdelhak

L’association Radieuse s’est déplacée à Bouaandas afin de présenter ses condoléances à la famille Boukerchi, laquelle a perdu son enfant Abdelhak, décédé tragiquement, à l’âge de 12 ans, suite à l’effondrement d’un mur de l’établissement scolaire Ali-Zermani où il suivait ses études. Ce drame a ému la population algérienne qui s’est solidarisée avec la famille. Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, la Radieuse a remis une aide financière et divers équipements à la famille qui vit dans des conditions difficiles.

Cette action de soutien s’est déroulée dans un climat plein d’émotion. Le père Boukerchi, la maman Akila et surtout sa sœur Zendjabil qui était très attachée au défunt, n’ont pu cacher leurs larmes. Ils ont remercié la délégation de la Radieuse pour ce geste de solidarité et le long déplacement effectué pour les soutenir moralement.

Chafi Kada, au nom de la famille du défunt, a remis à l’école Ali-Zermani du matériel sportif. Un geste très apprécié par les habitants de Bouaandas.