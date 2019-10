Décentralisation et bonne gouvernance : Réussir le développement local

Intervenant lors du 2e séminaire sur l’entrepreneuriat et les dynamiques territoriales organisé par le département des sciences économiques de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l’université Mouloud-Mammeri, les enseignants venus de plusieurs universités ont souligné l’urgence de la mise en œuvre du principe de décentralisation et de la bonne gouvernance locale dans la planification et le développement local d’un territoire donné, tant que cette mission requerrait une parfaite maîtrise de l’espace destiné pour accueillir des projets de développement et les moyens de leur réalisation ainsi que leur impact sur la population de ce territoire.

Dans son intervention à l’ouverture des travaux de ce séminaire, le chef de département des sciences économiques de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Dr Arezki Chenane, a souligné l’importance de l’implication de tous les acteurs, économiques, politiques, associatifs, collectivités locales, dans l’action du développement qui est, a-t-il précisé, «une affaire de tout un chacun». «Tous ces acteurs sont concernés par cette problématique du développement local et durable des territoires», a-t-il insisté. «La décentralisation de la décision est un pilier pour la bonne gouvernance qui agit pour le développement», a précisé, Moulai K. de l’UMMTO qui a présenté une communication intitulée «La décentralisation et nature de l’Etat en Algérie : quelques éléments structurant». Le conférencier a également soulevé la problématique de l’insuffisance de la ressource financière dont disposent les assemblées locales élues pour pouvoir mener l’action de développement durable sur leur territoire. En plus de cette insuffisance financière, d’autres conférenciers ont évoqué des «blocages des initiatives locales» du fait du rôle central que joue l’Etat dans «le contrôle des territoires», d’où pour eux la nécessité, voire l’urgence, de passer à une autre «forme d’organisation de l’Etat et ses démembrements locaux». La centralisation des décisions, la faiblesse de la fiscalité locale, des interférences dans la gestion des territoires et la réduction des prérogatives des assemblées locales élues sont là des facteurs influant négativement la mise en place d’une véritable politique de développement du territoire. Les travaux de ce séminaire se poursuivront aujourd’hui. Vingt-six communications sont au programme de ce séminaire auquel sont invités des enseignants et chercheurs des universités de Tizi-Ouzou, Bejaia, Ouargla, Bouira, Boumerdès, Tlemcen et Alger, mais aussi de l’Université de Grenoble (France) et Hassan II de Mohammadia (Maroc).

L’objet de ce colloque est de porter un regard critique sur développement local en Algérie, en considérant les expériences de développement local vécues sur le territoire national et leurs spécificités locales .

Bel. Adrar