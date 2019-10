Constantine : Réouverture en novembre de la clinique dentaire

La clinique de stomatologie du secteur urbain de Bab El-Kantara (Constantine), qui a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et de confortement, sera rouverte en novembre prochain, a-t-on appris hier auprès du directeur de la santé et de la population (DSP), Laïd Benkhedim.

Les travaux de restauration et d'installation des équipements médicaux de cette infrastructure de santé, unique en son genre dans la wilaya, ont été finalisés, a précisé à l’APS, le même responsable, en marge des travaux de la troisième session ordinaire de l’APW de l'année 2019. Le projet de réhabilitation et de modernisation de cette clinique, rattachée à la polyclinique Bachir-Mentouri de Boumerzoug, a été confié à une entreprise privée et a nécessité la mise en place d’un budget d’investissement de l’ordre de 30 millions DA, a-t-il fait savoir.

Les travaux de confortement réalisés ont consisté en le renforcement des poutres et poteaux de cette infrastructure sanitaire, l’installation d’une nouvelle toiture, la réfection des réseaux électriques, de chauffage et de climatisation, ainsi que ceux de la plomberie, en plus d’autres actions concernant l’étanchéité et la peinture, a expliqué M. Benkhedim. La réouverture de cet établissement de santé, qui dispose de 7 salles de soins dentaires et de 3 bureaux administratifs, vise à soulager, notamment les habitants des localités éloignées dépourvues de ce genre de structures spécialisées, des longs déplacements dans les situations d'un transfert d'urgence des malades vers les centres de soins, a affirmé le même responsable. L’opération de mise à niveau de cette clinique, selon le même responsable, avait duré 7 ans et a enregistré un retard «flagrant» dû à la nature des travaux ayant nécessité une expertise, en raison de la vétusté de cette vieille construction qui remonte à l’époque coloniale, d'une part, et, d'autre part, par la lenteur des procédures administratives.

Le secteur de la Santé et de la Population dans la wilaya de Constantine verra également l'ouverture, durant le même mois de novembre prochain, d'une nouvelle polyclinique réalisée à la cité Serkina, au chef- lieu de wilaya, dont les travaux avancent à un rythme jugé «suffisant», atteignant 99%, ajoute le DSP. L'entrée en exploitation de cet établissement de santé, qui a nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière estimée à 85 millions DA, contribuera à atténuer la pression exercée sur l’ensemble des polycliniques de la wilaya, notamment celle du secteur urbain de Djebal Ouahch, qui est souvent submergée par un flux croissant de malades, ont fait remarquer les services locaux de la santé. Le secteur de la Santé dans la wilaya de Constantine dispose actuellement de 37 polycliniques et de plus de 60 salles de soins réparties sur les 12 communes de la wilaya.