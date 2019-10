Mascara : Formation de journalistes à l’Environnement

Quinze journalistes de Mascara suivent durant deux semaines une formation sur l’environnement dans le cadre de l’exécution de la convention de partenariat signée le 7 mars 2019 entre les ministères de la Communication et de l’Environnement et des Energies renouvelables. La formation qui se déroule au niveau de la Maison de l’environnement sera axée sur cinq thèmes suivant un programme pédagogique mis en place par le conservatoire national des formations à l’environnement.

La gestion technique des déchets ainsi que la préservation de la biodiversité dans le circuit de la production propre et la consommation durable dans une économie verte et des énergies renouvelables sont au programme. Des experts et des professeurs universitaires assureront la formation, comme l’a expliqué le responsable de cette session afin de contribuer à l’instauration d’une culture environnementale. Les cinq thèmes de ce stage ont trait à la conservation de la biodiversité, la gestion intégrée des déchets, l’économie verte et les énergies renouvelables pour un développement durable. Cela permettra aux journalistes d’approfondir leurs connaissances sur la préservation de l’environnement et le bien-être des citoyens. Cette politique s’appuie à long terme sur la mise en œuvre d’une économie circulaire qui crée de la valeur en minimisant la consommation des matières premières et en maximisant la rentabilisation et le recyclage es produits, explique Mme Morsli, professeur universitaire. Le programme de formation au profit des journalistes sera étendu à toutes les wilayas pour renforcer leurs capacités en matières de couverture médiatique des sujets ayant trait à l’environnement.

A. Ghomchi