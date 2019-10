Réseau France : Air Algérie, la plus ponctuelle des compagnies maghrébines

Air Algérie a été la plus ponctuelle des compagnies aériennes maghrébines activant sur le réseau France, durant le troisième trimestre 2019, a annoncé hier la compagnie nationale, citant le fournisseur mondial d’informations de vols numériques «OAG». L’OAG a publié en ce mois d’octobre les données pour la période de juillet, août et septembre 2019, concernant la ponctualité des vols des compagnies aériennes opérant entre la France et l’Algérie et entre la France et les pays du Maghreb, a précisé la même source dans un communiqué.

Il en ressort une «bonne classification» de la compagnie Air Algérie, positionnée à «la première place sur le plan régional (réseau France - pays du Maghreb) avec un taux de ponctualité moyen de +67,8%», a-t-on ajouté.

«Pour le sens France-Algérie, le pavillon national se classe en 4e place après Air France, Transavia et Vuelung avec un taux de ponctualité moyen de +67,8%», a fait savoir le communiqué, précisant qu’«Air Algérie réalise, sur le réseau France, un nombre de mouvements plus important que celui réalisé par les compagnies qui la dépassent».

«Il est vrai que la concurrence est fortement présente depuis quelques années sur ce réseau. Cela nous motive à faire les meilleures offres sur les prix et les bagages. Notre vision est de sortir du modèle classique en proposant d’autres formes de prestations, répondant à tous types de clientèle», lit-on encore dans le communiqué.