Produits agricoles : Les africains doivent se doter de leurs propres normes

Les pays africains doivent se doter de leurs propres normes en matière de produits agricoles et agroalimentaires, afin de faciliter la fluidité des échanges commerciaux entre les pays du continent, ont préconisé des experts agronomes, hier à Alger.

«Il faudrait aller vers des normes africaines, qui soient beaucoup moins contraignantes pour assouplir les relations commerciales entre les pays du continent», a estimé le docteur Idir Bais, consultant agricole lors du forum consacré aux échanges commerciaux interafricains, tenu à la Chambre nationale de l’agriculture, en marge de la 19e édition du Salon international de l’agriculture, de l’élevage et l’agroéquipement (SIPSA Filaha).

M. Bais a invité les pays du continent à apprendre de l’expérience des autres, en citant l’Union européenne dont beaucoup de pays membres affirment que «trop de normes tuent la production». «Il faut une réflexion au niveau africain à cette question de normes qui risque de freiner le grand projet de la ZLECAf (Zone de libre- échange continentale africaine)», a-t-il insisté, en considérant qu’il était préférable pour les pays du continent d’être moins rigoureux sur cette question, d’autant que «la plupart d’entre eux n’ont pas les laboratoires ni les compétences pour tout contrôler et analyser». Pour sa part, le professeur Meriem Ben Mahdi a fait constater que la mondialisation a fait que toutes les populations ou presque adoptent le même régime alimentaire. «Il y a eu une perversion du régime alimentaire avec toutes les conséquences néfastes sur la santé humaine (pathologie, obésité)» , a-t-elle regretté, en estimant qu’il était temps pour les pays du continent de revenir aux basiques et offrir aux Africains leur nourriture africaine avec ses normes simples.

Pour Mme Ben-Madi, la question des normes s’impose automatiquement, surtout lorsqu’il s’agit d’industrie agro-alimentaire, mais cela ne signifie pas pour autant que les investisseurs doivent travailler avec les mêmes normes que celles qui sont appliquées en Europe ou aux Etats-Unis pour pouvoir exporter vers les marchés africains. La raison semble évidente : la plupart des pays du continent manquent des outils de contrôle, et d’analyses», a-t-elle argué. Cette ancienne directrice de l’Ecole supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires (ESSAIA) a assuré qu’actuellement, il y a des pistes de réflexion à l’élaboration de normes africaines entre les pays pour fluidifier leurs échanges. Outre l’aspect économique que revêt la question des échanges interafricains, l’intervenante a estimé que l’Afrique, qui devrait compter 2,5 milliards d’habitants en 2050, fait également face à un défi humanitaire, car elle doit trouver les moyens adéquats pour nourrir ses populations.

«Le véritable défi est certes commercial mais il est aussi humanitaire, car le continent fait face à une raréfaction des ressources agricoles et hydriques, et il va falloir produire plus avec des ressources réduites», a-t-elle souligné, ajoutant qu’il est nécessaire aussi d’augmenter les rendements, apprendre à minimiser les pertes, réduire le gaspillage alimentaire et améliorer l’industrialisation.

De plus, a-t-elle poursuivi, il faudra commercialiser des produits de qualité à des prix abordables pour cette population qui a aussi des moyens limités du fait que le consommateur africain n’aura pas le même pouvoir d’achat qu’un consommateur européen ou américain. Les intervenants ont évoqué par ailleurs le problème de la logistique qui risque de freiner le projet des échanges interafricains dans le cadre de la ZLECAf.

«Les opérateurs ont du mal à faire transporter leurs produits au travers d’un continent qui souffre des aléas climatiques, notamment lorsqu’il s’agit de produits frais, ont-ils fait observer, en insistant sur la nécessité d’investir dans la logistique mais aussi dans l’industrie agroalimentaire du fait que les produits transformés ont une durée de vie plus étendue.

Par ailleurs, ils ont souligné le rôle des relais commerciaux pour permettre aux opérateurs de connaître les opportunités des marchés, placer le produit et assurer la régularité de l’approvisionnement et la fiabilité du produit.