Journée de sensibilisation contre la pollution plastique : Des écoliers du primaire conviés

Une journée de sensibilisation contre le plastique réunissant des écoliers pour la collecte de plastique au niveau de l'aire des Sablettes a été organisée mardi à Alger par le Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE). Au cours de cette journée, une vingtaine d'écoliers de l'établissement primaire de la commune de Bab El Oued Farida-Sahnoun ont participé à la collecte de déchets plastiques au niveau de l'aire des Sablettes, encadrés par les membres du CNFE. Munis de sacs-poubelles verts, les écoliers, enthousiastes, ont enfilé des gants de protection et se sont empressés de récupérer différents déchets en plastique, principalement des bouteilles éparpillées au niveau de l'aire de repos.

Les membres du CNFE ont expliqué aux élèves lors de cette journée les différents méfaits du plastique sur l'environnement. Ils ont par la suite offert plusieurs cadeaux aux participants au terme de cette initiative de sensibilisation. Pour rappel, cette journée intervient dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la pollution plastique du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, sous le slogan " Tous et toutes contre la pollution plastique", qui se déroule du 21 septembre au 21 octobre en cours, a fait savoir la chargée de communication du CNFE, Rania Abdoun. "Il s'agit de la troisième journée de sensibilisation. Dans le cadre de cette campagne, nous avons organisé quatre journées de sensibilisation dans la wilaya d'Alger, la première s'est tenue au niveau de la forêt du 5-juillet, à Ben Aknoun", a indiqué la même responsable, précisant que ces journées sont organisées en collaboration avec des établissements primaires et l’association "Les enfants de la lune".

"Le principe de cette association est de récupérer les déchets plastiques pour les transférer vers des centres de recyclage. Ces derniers rémunèrent l'association pour le plastique récupéré puis l'association réalise des dons au profit des enfants grâce à ce revenu", explique Mlle Abdoun. La deuxième journée de sensibilisation s'est déroulée au niveau du centre commercial Ardis. La dernière journée de cette campagne sera bientôt organisée au sein du CNFE avec la participation d'écoliers et de la même association. D'autres actions sont organisées au niveau de plusieurs wilayas du pays. Selon la représentante du CNFE, l'objectif de cette campagne est de combattre ce fléau que représente la pollution plastique.

"Le plastique constitue un danger pour la santé de l'homme et sur l'environnement, notamment sur les animaux qui ingurgitent cette matière, transmise par la suite à l'homme dans son alimentation", explique-t-elle. Pour la même responsable, il est nécessaire de sensibiliser les citoyens pour réduire l’utilisation des sacs en plastique et les remplacer par le couffin et les sacs en papier multi-usage. "Nous devons également appeler les industriels à produire tous types de boissons dans des bouteilles en verre au lieu de celles en plastique", a-t-elle recommandé.